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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 11º
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Locales

El Cine Teatro Renzi renueva su cartelera con estrenos de cine nacional y un esperado preestreno

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa fortaleciendo la propuesta cultural del Cine Teatro Renzi.

Hoy 15:14

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a disfrutar de una nueva programación del Cine Teatro Renzi, que del 2 al 8 de julio ofrecerá una variada cartelera con propuestas para toda la familia, incluyendo estrenos internacionales, producciones nacionales del Espacio INCAA y un esperado preestreno.

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Los más pequeños y toda la familia podrán disfrutar de “Minions 3”, con funciones diarias a las 16 y 18 mientras que por la noche se proyectará “Toy Story 5” a las 22 con promoción 2x1 los días lunes, martes y miércoles.

En el marco del Espacio INCAA, se exhibirá “Hot Line” los días 2 y 4 de julio, a las 20  y “Una directora extraordinaria” los días 3 y 5 de julio, también a las 20  acercando al público producciones nacionales de gran calidad.

Además, el martes 8 de julio, a las 20 el Cine Teatro Renzi presentará el preestreno de “Moana (Live Action)”, una de las películas más esperadas del año.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa fortaleciendo la propuesta cultural del Cine Teatro Renzi, ofreciendo una programación variada y accesible para que vecinos y visitantes disfruten del mejor cine en la ciudad de La Banda.

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