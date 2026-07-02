El intendente Nediani entregó escrituras a vecinos del barrio Sarmiento

El intendente de La Banda presidió el acto en la Casa del Bicentenario, donde destacó el avance del proceso de regularización dominial.

Hoy 15:10

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó este miércoles la firma de 17 escrituras que irán al Registro de la Propiedad y la entrega de 30 escrituras a vecinos propietarios de inmuebles del barrio Sarmiento, en un acto realizado en horas de la tarde en la Casa del Bicentenario.

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La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres; la escribana de Gobierno, María Laura Tula Rizzo, miembros del Honorable Concejo Deliberante y los beneficiarios de las escrituras.

La entrega de estos documentos representa un paso fundamental para las familias beneficiarias, ya que les brinda seguridad jurídica sobre sus propiedades y consolida el derecho a la vivienda, fortaleciendo además el proceso de regularización dominial impulsado por el municipio.

Desde la comuna destacaron que este tipo de acciones forman parte de las políticas públicas orientadas a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los vecinos, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo y el bienestar de la comunidad bandeña.

Luego del acto, el intendente Ing. Roger Elías Nediani declaró: “Hoy hemos hecho la firma de 17 escrituras que van a ir al Registro de la Propiedad y hemos tenido la posibilidad de hacer entrega de 30 escrituras a nombre de los propietarios de terrenos en el barrio Sarmiento.

Estamos muy contentos al ver a las familias que reciben esta documentación que avala, que certifica, que la propiedad donde hoy están viviendo finalmente es de ellos ya que anteriormente solo tenían un certificado de posesión y hoy tienen una escritura de su inmueble.

Sin dudas, esto es algo muy importante para todas las familias, porque siempre pensamos en dejarles algo a nuestros hijos y en este caso estas familias que hoy han recibido la escritura así lo van a hacer.

Agradecer a la Escribanía de Gobierno de la Municipal de La Banda, en este caso a la Escribanía a María Laura Tula Rizzo, al Escribano Carlos Fanchin y a todo el equipo que los acompaña, que ha trabajado fuertemente para llegar a esta instancia y que seguramente lo vamos a seguir haciendo.

Hay que tener en cuenta que hace poco también comenzamos con la prescripción administrativa de propiedades del barrio Villa Nueva, y en ese sentido, se llevan adelante las documentaciones justamente para tener el mismo proceso. De esa manera estaríamos cumpliendo y normalizando la situación catastral y de propiedad.

Y así tenemos pensado hacerlo con cada uno de los barrios de La Banda, porque hay barrios que fueron construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda y hay otros que se han generado a través de asentamientos propios por la llegada de personas de zonas rurales y que han empezado a edificar.

La Banda tiene esa cercanía a la ruralidad y en ese sentido se han creado muchos barrios y asentamientos, lo cual nos obliga también de alguna manera en este proyecto de ordenamiento y de urbanización llevar adelante este tipo de acciones que benefician a los que ya están con la posesión, pero también beneficia al municipio en el sentido de que a partir de ello se pueden hacer trámites administrativos como extensión de agua potable, extensión de cloaca y extensión del alumbrado público.

Así que la verdad, estoy muy agradecido al gran trabajo que vienen haciendo desde la Secretaría de Gobierno y vamos a continuar trabajando en este proyecto. Porque queremos una ciudad ordenada y que los vecinos, las familias, se queden con la tranquilidad que ya tiene la escritura de su propiedad”.