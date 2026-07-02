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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 11º
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Locales

"Gracias a las nueva normativa pude optar un cargo": el testimonio de una docente en la escuela Fragata Libertad

María Eugenia Suárez agradeció la implementación de la nueva normativa que le permitió acceder a un cargo cerca de su lugar de residencia."

Hoy 15:26
María Eugenia Suárez

En el marco de la inauguración de la Escuela N°1.054 "Fragata Libertad", la docente María Eugenia Suárez, que tomó posesión en su cargo por la nueva pauta de cargos de base, brindó un emotivo testimonio sobre el impacto de las nuevas políticas educativas.

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La educadora accedió al puesto a partir de la decisión del gobernador Elías Suárez de implementar la opción de cargos de base, una normativa que le permitió optar por un lugar en la escuela de Tramo 16.

En este sentido, dijo: “Quiero agradecer al gobernador por la nueva pauta establecida de la opción de cargos. Yo, como docente, estoy muy agradecida porque pude optar un cargo cerca de mi lugar de residencia, en Clodomira”, expresó.

Asimismo, destacó que esta medida abre nuevas posibilidades a los docentes sin cargo. “Muchas gracias, señor gobernador, por hacer valorar el trabajo de los docentes”, concluyó.

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