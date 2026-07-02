River presentó a Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovanni González para reforzar el plantel de Coudet

El Millonario sigue moviéndose con intensidad en el mercado de pases y este jueves oficializó tres incorporaciones de jerarquía.

Hoy 15:53

River Plate continúa fortaleciendo su plantel de cara a la nueva temporada y este jueves realizó un triple anuncio que generó entusiasmo entre sus hinchas. La institución confirmó las incorporaciones de Mauro Arambarri, Giovanni González y el regreso de Lucas Beltrán, quien vuelve al club donde se formó tras su paso por el fútbol europeo.

El delantero cordobés firmó su contrato y volvió a quedar oficialmente vinculado al Millonario. Junto al anuncio, el club difundió las primeras imágenes de Beltrán luciendo nuevamente la camiseta de River, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo. Según informó la entidad de Núñez, el atacante selló un préstamo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

La operación se concretó tras un acuerdo con Fiorentina e incluye un préstamo con cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra del 54% de la ficha por 6,7 millones de dólares, elevando la inversión total a 7,25 millones de dólares. De esta manera, River logra repatriar a uno de los futbolistas más queridos por los hinchas en los últimos años.

Con su regreso confirmado, Lucas Beltrán se incorporará en los próximos días a la pretemporada que el equipo dirigido por Eduardo Coudet realiza en Alicante, España. El delantero de 25 años decidió volver al fútbol argentino pese a contar con posibilidades de continuar su carrera en Europa.

Durante la última temporada, Beltrán jugó en Valencia a préstamo, donde disputó 30 partidos, acumuló 1.604 minutos y registró tres goles y dos asistencias. Ahora buscará recuperar su mejor versión en River, que apuesta fuerte para volver a ser protagonista en todas las competencias.