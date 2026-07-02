Todo listo para el estreno de "Esenciales", un documental santiagueño que pone en valor la labor de los médicos rurales

La obra dirigida por el médico Hugo Feraud se estrenará este 3 de julio en el Auditorio Ramón Carrillo, en el marco del Día del Médico Rural.

Hoy 13:37

En el marco del Día del Médico Rural, se lanzará el documental “Esenciales”, una producción que retrata la tarea cotidiana de los profesionales de la salud en el interior de Santiago del Estero. El estreno tendrá lugar este 3 de julio a las 11 de la mañana en el Auditorio Dr. Ramón Carrillo del Ministerio de Salud de la Provincia, ubicado en Avenida Belgrano al 2050.

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El médico, docente y director del film, Hugo Feraud, explicó en diálogo con Radio Panorama que el cortometraje recoge historias reales atravesadas por decisiones complejas. “Cuenta anécdotas de decisiones límite que se deben tomar sin los recursos que hay en otros lugares”, señaló.

Feraud destacó que la obra no busca una mirada nostálgica, sino resaltar el presente y los desafíos del sistema sanitario: “El corto pone en valor que la universidad abre un desafío importante de tener profesionales en la provincia”, indicó. Además, remarcó el compromiso de quienes ejercen en zonas alejadas: “Las historias de los médicos rurales son increíbles y la función que cumplen en los pueblos es muy importante”.

Hugo Feraud y Graciela Alzogaray en los estudios de Radio Panorama.

Por su parte, la directora del Interior, Graciela Alzogaray, subrayó los avances en infraestructura y acceso a la salud en la provincia. “Actualmente tenemos hospitales de diferentes complejidades que garantizan el acceso a la salud de todos los pobladores”, afirmó.

En ese sentido, destacó que hoy no solo se realizan cirugías, sino también estudios de alta complejidad, lo que facilita la atención en el interior. Asimismo, valoró la formación de nuevos profesionales: “Hay más de 100 egresados de nuestra facultad y es un orgullo verlos trabajando en postas y hospitales”, expresó.

Alzogaray también resaltó el compromiso del recurso humano en las comunidades: “Tenemos líderes comunitarios que no dejan a la gente sin su servicio”, concluyó.