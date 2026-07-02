UPCN inauguró una nueva sede de consultorios médicos en la zona sur de la Capital

El nuevo centro de UPCN Salud funciona sobre avenida Víctor Alcorta, en el barrio Los Flores, y brindará atención médica en distintas especialidades, además de beneficios en medicamentos, internación y estudios para los afiliados.

Hoy 14:24

El sindicato de UPCN inauguró una nueva sede de UPCN Salud en la zona sur de la ciudad Capital, Avenida Víctor Alcorta Nº 4390 (Camino de la Costa) en el barrio Los Flores . En el nuevo espacio se puso en funcionamiento, para los afiliados del gemio, consultorios médicos gratuitos de distintas especialidades, con el objetivo de descentralizar la atención y acercar cobertura médica directa a los afiliados que residen en ese sector de la ciudad.

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El acto contó con la presencia del secretario general de UPCN, Gerardo Montenegro, quien estuvo acompañado por el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital y, candidato a intendente por el Frente Cívico, Ing. Mario Benavente; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Walter Medina Salmon; el subsecretario de Trabajo de la provincia, Walter Assef, la Gte del IOSEP, Contadora Graciela Muratore de Corona, entre otras autoridades provinciales y municipales.

La iniciativa se enmarca dentro del programa UPCN Salud, un sistema solidario diseñado para mitigar el impacto económico que afrontan las familias ante un problema de salud. Los afiliados que asistan a esta sede contarán con los mismos beneficios que en los otros centros de UPCN-Salud:

Consultorios médicos: atención gratuita en diversas especialidades.

Medicamentos: descuentos de hasta un 80%.

Internación: devolución del 100% de los coseguros en casos de alta y media complejidad.

Laboratorio: reintegro de los coseguros correspondientes a análisis y estudios bioquímicos.

Mario Benavente resaltó la labor que viene realizando el gremio en materia sanitaria."Estas son obras reales y concretas que llegan a la gente y le dan una respuesta directa. La idea desde el municipio es trabajar en forma coordinada con los gremios y con todas las instituciones que le ofrezcan soluciones y realidades a los vecinos," sostuvo.

A su turno, Gerardo Montenegro agradeció el respaldo y la confianza de los trabajadores. En este sentido dijo que "Cuando un afiliado concurre al médico, lo hace por una necesidad extrema. Gracias a la confianza depositada en esta gestión y al aporte de todos, bajo el sistema de solidaridad que tienen los sindicatos, podemos generar obras que den una mano real. Buscamos mínimamente que lo económico no sea una carga pesada o un problema extra para el trabajador que ya viene golpeado por una situación de salud"

Montenegro también enfatizó la importancia de las alianzas estratégicas para sostener y potenciar estas coberturas."Esto es posible gracias a que estamos trabajando en forma totalmente coordinada tanto con la obra social de los empleados públicos provinciales (IOSEP) como con la obra social de los empleados municipales. La articulación institucional es fundamental para ampliar los beneficios de nuestra gente” sostuvo.

Por último, el referente gremial anunció una fuerte expansión de estos servicios en toda la provincia. “Estos beneficios, que hoy alcanzan a tantos afiliados de la ciudad Capital y que también se están extendiendo con fuerza en la ciudad de La Banda, queremos que lleguen a todos nuestros afiliados del interior. Por eso, ya estamos trabajando activamente con distintos municipios, gestionando acuerdos para que los afiliados municipales y provinciales de las diversas localidades del interior tengan exactamente el mismo acceso y la misma cobertura de salud de calidad."