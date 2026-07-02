Familia exige justicia tras la muerte de una joven en Alto Comedero

La familia de Yamila Chávez solicita justicia tras su fallecimiento en el hospital de Alto Comedero el 31 de mayo, involucrando a dos médicos en la investigación por homicidio culposo.

Hoy 14:51

La familia de Yamila Chávez (27 años) se manifestó en busca de justicia por su trágica muerte, ocurrida el 31 de mayo en la maternidad 'Josefina Scaro' del hospital 'Carlos Snopek' en Alto Comedero.

El evento tuvo lugar en la Casa de Gobierno provincial, donde los familiares exigieron avances en la investigación que involucra a dos médicos acusados de homicidio culposo.

Silvana Suárez, madre de la víctima, relató a los medios la angustiante experiencia de su hija en el hospital. “El 31 de mayo, ella asistió y no fue atendida adecuadamente, la enviaron a un psicólogo mientras sufría intensos dolores”, explicó.

A pesar de su malestar, la joven no recibió el diagnóstico adecuado durante seis horas y media, según el abogado querellante, Carlos Sebastián Espada, quien expuso las deficiencias en la atención médica recibida.

El letrado también mencionó que se están investigando serias negligencias, como las declaraciones de enfermeras que indican que el médico imputado solicitó modificar horarios en las planillas, lo que sugiere un posible encubrimiento.

Espada añadió que los informes preliminares apuntan a que la causa de fallecimiento fue una hemorragia interna, resultado de un diagnóstico tardío y una intervención médica inadecuada.

Los dos médicos imputados comparecieron ante la Fiscalía, donde se les notificó de los cargos en su contra y se abstuvieron de declarar. Además, entregaron sus teléfonos para un análisis digital que podría ser crucial en la investigación.

La familia de Chávez sigue demandando justicia y respuestas ante el doloroso desenlace de su hija, quien era madre de dos niños. “No es justo lo que ha pasado. No puede ser que estas personas la hayan tratado mal”, expresó Silvana Suárez, visiblemente afectada.