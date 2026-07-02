Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 8º
X
Policiales

Muere un hombre calcinado durante el incendio de una vivienda en Fernández

El hecho ocurrió en el paraje La Loma durante la mañana de este jueves. La víctima residía de manera temporal en el inmueble.

Hoy 09:33

Un incendio registrado en la mañana de este jueves en la ciudad de Fernández terminó con el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de una vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo alrededor de las 8 en un domicilio ubicado sobre una calle pública del paraje La Loma. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 35 intervino en el lugar tras ser alertado por el siniestro y, una vez sofocadas las llamas, constató la presencia de un cuerpo calcinado dentro del inmueble.

De acuerdo con el parte policial, el propietario de la vivienda, Elías Rodolfo Carrillo (36), manifestó que el lugar se encontraba ocupado de manera temporal por un amigo suyo, a quien le había facilitado el espacio para dormir.

En ese marco, el hombre identificó de manera presunta a la víctima como Carlos Edgardo Cansinos, quien tendría domicilio en el mismo paraje. No obstante, las autoridades indicaron que la identificación deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

El caso generó conmoción entre los vecinos, quienes en un primer momento creían que la vivienda estaba deshabitada.

La investigación quedó a cargo de la Policía y la Justicia, que trabajan para determinar las causas del incendio y confirmar la identidad de la víctima.

TEMAS Fernández
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncian a una familia santiagueña por presunta estafa multimillonaria con la venta de ganado
  2. 2. España y Austria chocan por el boleto a 8vos del Mundial 2026
  3. 3. Intensifican la búsqueda de la contadora acusada de una millonaria estafa
  4. 4. Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 2 de julio: se esperan lloviznas y una máxima de 10°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT