Muere un hombre calcinado durante el incendio de una vivienda en Fernández

El hecho ocurrió en el paraje La Loma durante la mañana de este jueves. La víctima residía de manera temporal en el inmueble.

Hoy 09:33

Un incendio registrado en la mañana de este jueves en la ciudad de Fernández terminó con el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de una vivienda.

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El hecho se produjo alrededor de las 8 en un domicilio ubicado sobre una calle pública del paraje La Loma. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 35 intervino en el lugar tras ser alertado por el siniestro y, una vez sofocadas las llamas, constató la presencia de un cuerpo calcinado dentro del inmueble.

De acuerdo con el parte policial, el propietario de la vivienda, Elías Rodolfo Carrillo (36), manifestó que el lugar se encontraba ocupado de manera temporal por un amigo suyo, a quien le había facilitado el espacio para dormir.

En ese marco, el hombre identificó de manera presunta a la víctima como Carlos Edgardo Cansinos, quien tendría domicilio en el mismo paraje. No obstante, las autoridades indicaron que la identificación deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

El caso generó conmoción entre los vecinos, quienes en un primer momento creían que la vivienda estaba deshabitada.

La investigación quedó a cargo de la Policía y la Justicia, que trabajan para determinar las causas del incendio y confirmar la identidad de la víctima.