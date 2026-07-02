Elías Suárez: "Santiago del Estero se ha comprometido con la educación y con el futuro de nuestros niños"

Durante la inauguración de tres escuelas y un jardín de infantes en el departamento Banda, el gobernador destacó que la educación es el principal eje de su gestión, confirmó la incorporación de más de 745 nuevos cargos docentes y el avance de los concursos para cargos directivos.

Hoy 10:35

En el marco de la inauguración de tres escuelas y un jardín de infantes en el departamento Banda, el gobernador Elías Suárez aseguró que la educación constituye uno de los principales pilares de la gestión provincial y reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar profundas reformas para fortalecer el sistema educativo santiagueño.

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Durante el acto realizado en la Escuela N° 1054 "Fragata Libertad", desde donde dejó habilitados en forma simultánea distintos establecimientos educativos mediante videoconferencia, el mandatario remarcó la importancia de garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

"Santiago del Estero se ha comprometido con la educación. Nuestro pilar fundamental es poder darles a nuestros niños todo lo necesario para prepararlos hacia el futuro", expresó.

Suárez recordó además que, al asumir el Gobierno el 10 de diciembre, asumió el compromiso de administrar los recursos provinciales para avanzar con cambios estructurales en materia educativa.

"Nos comprometimos a gestionar los recursos de la provincia para introducir durante este 2026 medidas profundas que hagan posibles las verdaderas reformas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la Provincia ya comenzó a implementar dos decisiones fundamentales orientadas a fortalecer la calidad educativa y ampliar las oportunidades para los docentes.

Más de 745 nuevos cargos docentes

El gobernador explicó que una de las principales medidas fue la creación y cobertura de cargos de base, priorizando a docentes que aún no contaban con un puesto de trabajo.

"Este año priorizamos a aquellos docentes que no tenían cargos y así pudimos avanzar incorporando más de 745 cargos que ya están ofrecidos", señaló.

Concursos para cargos directivos

Suárez también resaltó otra de las reformas impulsadas por el Gobierno provincial: la apertura de concursos para cubrir cargos directivos, con el objetivo de que las instituciones educativas sean conducidas por los docentes con mayor experiencia y capacitación.

Actualmente, indicó, se encuentran en oferta más de 330 cargos que serán cubiertos mediante concursos.

"Queremos que los docentes más preparados asuman el protagonismo de darle a cada joven la educación que corresponde", sostuvo.

El mandatario aseguró que estos cambios permitirán fortalecer el sistema educativo y brindar mayores herramientas para afrontar los desafíos del futuro.

Capacitación para jóvenes

Durante su mensaje, el gobernador también puso de relieve las políticas destinadas a la formación de jóvenes a través del programa "Santiago Acrece con Vos".

Según detalló, más de 4.500 jóvenes participan actualmente de 57 cursos de capacitación que se desarrollan en 22 localidades de la provincia.

Explicó que estas propuestas buscan generar oportunidades de inserción laboral y fomentar el desarrollo de emprendimientos propios, además de acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como la producción agrícola y ganadera.

"Tenemos que pensar en educarnos y aprender. Por eso impulsamos distintas instancias de capacitación para que nuestros jóvenes encuentren una salida laboral y puedan generar sus propios emprendimientos", expresó.

Finalmente, Suárez sostuvo que estas políticas reflejan el compromiso de la Provincia con el desarrollo de las nuevas generaciones.

"El acompañamiento a nuestros jóvenes implica también un compromiso con la producción, fundamentalmente en el sector agrícola y ganadero. Es un día para estar contentos, porque estamos dando un paso más hacia el futuro que merece nuestra provincia", concluyó.