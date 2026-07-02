Sin acuerdo: Tigres rechazó la última propuesta de River por Ángel Correa

El equipo mexicano desestimó la nueva oferta de River por el argentino y ratificó su postura y condiciones para que se concrete la salida del jugador.

Hoy 11:42

River no baja los brazos por Ángel Correa y continúa negociando con Tigres de México para incorporarlo como refuerzo en este mercado de pases. En las últimas horas, el club de Núñez presentó una oferta superadora respecto de la anterior, aunque la propuesta volvió a ser considerada insuficiente por la dirigencia mexicana, que la rechazó y mantiene firme su postura en la negociación.

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Tigres sigue firme en su postura respecto a las condiciones de salida del jugador argentino. Solo saldrá por la cláusula de rescisión, que se aproxima a los 18 millones de dólares. River aumentó su oferta respecto a la primera, pero aun asi Tigres la consideró considerablemente baja, rechazándola al instante.

Por otro lado, River ya tiene encaminado un acuerdo de palabra con Ángel. La propuesta contempla un salario similar al que percibe actualmente en el fútbol mexicano y un contrato por varias temporadas, siempre y cuando la transferencia llegue a buen puerto. El delantero también ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al fútbol argentino tras más de diez años en el exterior, aunque su condición de referente y figura de Tigres convierte su salida en una operación compleja.

Ángel llegó a Tigres a mediados del año pasado, en una operación cercana a los seis millones de dólares, y firmó contrato hasta 2030. Desde entonces, respondió con un gran rendimiento. En la última temporada disputó 50 encuentros, convirtió 18 goles y brindó 14 asistencias, alcanzando un total de 32 participaciones directas en anotaciones del equipo.

Mientras su futuro continúa siendo motivo de duda, el delantero no estuvo presente en los primeros entrenamientos de la pretemporada. Sin embargo, tras un par de días de ausencia, volvió a incorporarse al plantel y retomó las prácticas con total normalidad.