El Gobernador inauguró en forma simultánea importantes obras en tres instituciones educativas del departamento Banda

El mandatario provincial encabezó el acto central en la Escuela N° 1054 "Fragata Libertad", desde donde habilitó por videoconferencia las obras realizadas en establecimientos de La Banda y Las Abras.

Hoy 13:00

El gobernador Elías Suarez inauguró este jueves en simultáneo obras de infraestructura en tres instituciones educativas del departamento Banda. El acto central se realizó en la Escuela N° 1.054 "Fragata Libertad" de Tramo 16, localidad desde donde también habilitó vía zoom las renovadas instalaciones de las escuelas N° 273 "Alfredo Gargaro" de Las Abras y N° 232 “Naciones Unidas” del barrio Tabla Redonda en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta jornada también se entregaron viviendas sociales a familias de la zona que fueron construidas con fondos aportados por la provincia y para su ejecución contó con la colaboración de la Cooperativa de Trabajo Por Nuestro Santiago y las asociaciones Corazones Solidarios; Rayito de Esperanza; Barrio Villa Nueva; Esteros de Santiago; Esmeros Compartidos y Pasos a Seguir.

En el caso de las unidades habitacionales, el corte simbólico de cintas se hizo desde el domicilio de Lucas Acosta, oportunidad en la que el gobernador dijo: "Inauguramos nueve viviendas sociales en la zona, sumando al objetivo de que cada santiagueño tenga su techo digno. Nos alegra cumplir estos sueños y seguimos comprometidos con quienes aún esperan".

También fueron parte de estas actividades oficiales los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai y de Educación, Mariela Nassif, junto con un grupo de ex combatientes de Malvinas que fueron recibidos por la directora de la Escuela N° 1.054, Aurora Navarro.

Posteriormente, el gobernador y su comitiva se trasladaron a la institución educativa, donde dejó formalmente habilitadas las renovadas instalaciones para sus 82 alumnos.

Durante el acto, Suárez se comunicó con las autoridades de los otros dos establecimientos, primero a la comunidad educativa de la Escuela N° 232 de Tabla Redonda y luego con la N° 273 de Las Abras.

En este marco, el Gobierno de la provincia entregó a la institución anfitriona bustos de los precursores de la Autonomía Provincial, Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges.

También durante la ceremonia se anunciaron obras de mantenimiento que se ejecutaron a través de la Subsecretaría del Agua en los canales La Cuarteada y Bajo Grande para optimizar el suministro a la planta potabilizadora de Negra Muerta y a los productores locales para el desarrollo de sus actividades.

En tanto, el Ipvu lleva adelante la construcción de 1.348 viviendas en el barrio Mama Antula y otras 702 en el barrio San Carlos de La Banda, donde también se realizan red de agua y cloacas, vial, eléctrica y de gas. Además de ocho unidades habitacionales para reubicados en el barrio San Carlos.

También en esta ocasión hubo un especial reconocimiento a empleados que se acogieron al beneficio de la jubilación. Ellos son Walter Gerez de la Escuela Fragata Libertad; Teresa Campos de la Escuela Naciones Unidas y Zulma Juárez de la Escuela N° 273 de Las Abras.

En el momento de los discursos, la directora de la institución anfitriona, Aurora Navarro, expresó: "Celebramos la concreción de esta obra tan esperada que nos permitirá contar con una sala de informática, SUM, biblioteca que serán fundamentales para mejorar y optimizar la educación que le brindamos a nuestros niños y niñas".

A su turno, el gobernador Suárez agradeció la presencia de veteranos de Malvinas, directivos, docentes, alumnos y a toda la comunidad educativa que participó de la inauguración, remodelación y ampliación de tres escuelas.

En ese sentido, señaló que “lo primero que uno encuentra al ingresar a una escuela es la alegría de los alumnos y el compromiso de los docentes”. Por ello, sostuvo que “eso nos tiene que llenar de orgullo”, al dejar habilitados los edificios con nueva infraestructura, equipamiento y refacciones.

Asimismo, remarcó el compromiso de Santiago del Estero con la educación. “Nos hemos comprometido a mejorar nuestro sistema educativo y a preparar a nuestros niños y jóvenes para el futuro”, expresó.

En esa línea, recordó que el 10 de diciembre pasado asumió el compromiso de introducir en 2026 “medidas profundas” para las reformas necesarias.

En ese marco, destacó dos decisiones fundamentales. En primer lugar, hizo referencia a la creación de cargos de base. “Este año priorizamos a los docentes que no tenían trabajo en el sistema educativo e incorporamos más de 745 cargos”, indicó. Como ejemplo, mencionó el ingreso de María Eugenia Suárez, quien “cumple su sueño de educar en su propia comunidad y tener trabajo”.

Por otra parte, señaló la apertura de concursos para cargos directivos. “Hoy están en oferta más de 330 cargos para director y subdirector, para que los docentes más preparados asuman el protagonismo”, afirmó.

Además, destacó el programa “Santiago Crece Con Vos”. Dijo que “más de 4.500 jóvenes se están capacitando en 57 cursos, en 22 localidades de la provincia”, con el objetivo de que accedan a mejores oportunidades laborales o generen sus propios emprendimientos.

Del mismo modo, vinculó la educación con la producción provincial. “El acompañamiento a nuestros jóvenes implica también un compromiso con la producción agrícola y ganadera, para que Santiago del Estero produzca más y mejor”, subrayó.

Finalmente, cerró su mensaje con un agradecimiento a directivos, docentes jubilados distinguidos, alumnos y a toda la comunidad del departamento Banda. “Hoy estamos dando un paso más hacia el futuro que merece nuestra provincia”, concluyó, al tiempo que reafirmó: “Vamos a seguir acompañando este proceso”.

Es de destacar, que en la inauguración de la obra de refacción de la Escuela N° 232 "Naciones Unidas” del barrio Tabla Redonda de La Banda, donde asisten un total de 440 alumnos dividido en los turnos mañana y tarde, estuvo el vicegobernador Carlos Silva Neder; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; la presidenta del Consejo de Educación, María Elena Herrera; y la directora del establecimiento, Gladis Liliana Gómez, junto a autoridades provinciales, docentes, alumnos y miembros de la comunidad educativa.

En referencia a la inauguración, la directora, Liliana Gómez, expresó: "Hoy es un día muy significativo para nuestra institución. Estas mejoras no solo transforman lo edilicio, sino también fortalecen el compromiso con la educación, mejorando las condiciones de trabajo y aprendizaje de nuestros alumnos”.

En la Escuela N°273 "Alfredo Gargaro" y en el Jardín N 324 “Luz de Luna” de Las Abras estuvieron el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Gobierno , Seguridad y Culto, José Bernardo Herrera; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; el intendente de Clodomira, Daniel Ruiz y la directora del establecimiento, Luisa Gabriela Diósquez.

En esta ocasión, Diósquez expresó: “La inauguración de este edificio marca un antes y después en la historia de nuestra escuela. Cada rincón, cada aula, cada espacio nos une para fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y crecer junto a nuestros alumnos. El logro de este edificio hace que, como docentes, valoremos todo y estemos junto a nuestros niños, indicándoles el camino del futuro, que es la educación. Muchísimas gracias al gobernador Elías Suárez y al senador Gerardo Zamora, por hacer cumplir nuestro sueño de tener nuestro edificio propio”.