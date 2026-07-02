Así son las obras educativas inauguradas en el departamento Banda

Las nuevas obras beneficiarán a más de 550 estudiantes de La Banda, Tramo 16 y Las Abras. Los establecimientos cuentan con moderna infraestructura, equipamiento pedagógico y mejoras en conectividad.
En el marco de las políticas que buscan fortalecer el sistema educativo, el Gobierno de la provincia inauguró tres importantes obras educativas en el departamento Banda.
Se trata de la Escuela N° 1.054 "Fragata Libertad", institución ubicada en la localidad de Tramo 16 a 8 km. de la ciudad cabecera. Cuenta con seis aulas, cocina comedor, salón para docentes, biblioteca, sala de informática y salón de usos múltiples. Asisten a este establecimiento 82 alumnos.
También la Escuela N° 232 "Naciones Unidas” del barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda, a la que concurren 438 alumnos y cuenta con 15 aulas, sala de informática, SUM, biblioteca, cocina y comedor.
Finalmente, la Escuela N° 273 “Alfredo Gargaro" de la localidad de Las Abras, que tiene 34 alumnos y su edificio cuenta con tres aulas, cocina comedor, dirección, un patio cubierto, 3 baños (mujeres, varones, docentes). Asimismo, el Jardín de Infantes Anexo “Luz de Luna” N° 324 cuenta con dos aulas, dos baños y patio.
Con esas acciones se busca consolidar la presencia territorial del Estado provincial dotando a los edificios, no sólo de infraestructura y equipamiento pedagógico, sino en lo tecnológico con mejor conectividad, garantizando mejores condiciones para el proceso educativo.