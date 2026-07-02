Así son las obras educativas inauguradas en el departamento Banda

Las nuevas obras beneficiarán a más de 550 estudiantes de La Banda, Tramo 16 y Las Abras. Los establecimientos cuentan con moderna infraestructura, equipamiento pedagógico y mejoras en conectividad.

Hoy 13:12

En el marco de las políticas que buscan fortalecer el sistema educativo, el Gobierno de la provincia inauguró tres importantes obras educativas en el departamento Banda.

Se trata de la Escuela N° 1.054 "Fragata Libertad", institución ubicada en la localidad de Tramo 16 a 8 km. de la ciudad cabecera. Cuenta con seis aulas, cocina comedor, salón para docentes, biblioteca, sala de informática y salón de usos múltiples. Asisten a este establecimiento 82 alumnos.

También la Escuela N° 232 "Naciones Unidas” del barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda, a la que concurren 438 alumnos y cuenta con 15 aulas, sala de informática, SUM, biblioteca, cocina y comedor.

Finalmente, la Escuela N° 273 “Alfredo Gargaro" de la localidad de Las Abras, que tiene 34 alumnos y su edificio cuenta con tres aulas, cocina comedor, dirección, un patio cubierto, 3 baños (mujeres, varones, docentes). Asimismo, el Jardín de Infantes Anexo “Luz de Luna” N° 324 cuenta con dos aulas, dos baños y patio.

Con esas acciones se busca consolidar la presencia territorial del Estado provincial dotando a los edificios, no sólo de infraestructura y equipamiento pedagógico, sino en lo tecnológico con mejor conectividad, garantizando mejores condiciones para el proceso educativo.