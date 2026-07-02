Los bonos en dólares extienden su racha alcista y el riesgo país se acerca a perforar la barrera de los 400 puntos

Los inversores reaccionan positivamente ante la estabilidad política y económica, con los bonos en dólares mostrando subas y acercando al riesgo país a niveles que no se registraban desde fines de abril de 2018.

Hoy 11:45

Los bonos en dólares del mercado argentino continúan con una racha positiva, extendiendo la recuperación iniciada en junio. Este jueves 2 de julio, los títulos operaron con ligeras subas de hasta 0,25%, impulsando que el riesgo país, medido por J.P. Morgan, se acerque a la simbólica barrera de los 400 puntos básicos.

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Las mayores subas fueron lideradas por los bonos Global 2046, seguidos por el Global 2035 (0,22%) y el 2038 (0,16%). Este comportamiento refleja la confianza de los inversores en un contexto más estable a nivel político y con expectativas económicas más despejadas para la segunda mitad del año.

Los movimientos se producen a pocos días del pago de vencimientos de deuda por US$4.300 millones con acreedores privados, y luego de que el Ministerio de Economía autorizara un préstamo de US$5.000 millones y obtuviera créditos en garantía del BID y del Banco Mundial, asegurando los compromisos financieros pendientes.

“La economía argentina ingresa al segundo semestre de 2026 con un entorno externo menos adverso que el vigente el mes pasado y con un panorama local más despejado, al menos en el ámbito político”, explicó la consultora Qualy.

El cambio en la jefatura de Gabinete, con la asunción de Diego Santilli, también contribuyó a reducir la tensión política, lo que permitiría al Gobierno retomar el control de la agenda y reactivar la discusión de reformas económicas en el Congreso.

El mercado interpreta estas señales como un respaldo a la estabilidad y muestra optimismo ante la continuidad del pago de obligaciones y la posibilidad de un entorno más previsible para las inversiones y el financiamiento del Estado.