Advierten sobre los límites de la IA por el uso de la imagen de Maradona para apuestas online

Un especialista advierte sobre el vacío legal y los desafíos éticos que plantean los “clones digitales” de personas fallecidas.

Hoy 11:21

La utilización de una imagen y una voz recreadas mediante inteligencia artificial de Diego Armando Maradona para promocionar una plataforma de apuestas online generó una fuerte polémica en Argentina y reabrió el debate sobre los límites éticos y legales de estas tecnologías.

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El tema fue analizado por el abogado Juan Corbalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien advirtió que actualmente existe un vacío legal en torno al uso de representaciones digitales de personas fallecidas.

La controversia surgió a partir de una publicidad en la que aparece un Maradona joven pronunciando un mensaje que nunca expresó en vida y vinculado a las apuestas deportivas, lo que generó cuestionamientos tanto por el uso de su imagen como por el contenido.

“Lo novedoso aquí es que se hace decir a una persona algo que nunca dijo. Ese es el punto donde aparece el vacío legal”, explicó Corbalán en diálogo con la FM de la UNSE.

El especialista señaló que la inteligencia artificial permite crear “clones digitales ultrarrealistas” a partir de material disponible en internet, lo que plantea nuevos desafíos para las legislaciones actuales.

En ese marco, advirtió que el problema no se limita a personas fallecidas, sino que también afecta a quienes están vivos y podrían ser replicados digitalmente.

“El mundo está intentando responder a problemas nuevos con categorías jurídicas pensadas para otra época”, afirmó.

Entre las posibles soluciones, Corbalán planteó la necesidad de que las personas definan en vida qué uso desean que se haga de su imagen, voz y representaciones digitales tras su muerte, de manera similar a un testamento.

También subrayó la importancia de establecer límites vinculados a la protección de la dignidad y la memoria: “Si el uso de una imagen implica una ofensa o una alteración profunda de lo que esa persona representó en vida, probablemente allí aparezca un criterio que la Justicia deberá evaluar”, concluyó.