En medio de la ola de frío polar, el Gobierno aseguró que "no faltará gas en los hogares en la medida que no haya un imponderable"

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que el suministro domiciliario está garantizado durante el invierno.

Hoy 11:03

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, remarcó que “no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”. Según sus palabras, el sistema “está funcionando perfectamente bien” y “hoy hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria del país en todo el país”.

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Esta mañana el funcionario le concedió una entrevista a Eduardo Feinmann en Radio Mitre, en la que abordó los puntos centrales del escenario energético argentino en pleno invierno. González explicó el funcionamiento del sistema de suministro ante el incremento de la demanda y aclaró el impacto de las actualizaciones tarifarias, el régimen de subsidios y el nuevo marco de inversiones en energía y minería.

Durante la conversación, González describió cómo aproximadamente la mitad de los usuarios del país no tienen subsidio y pagan el costo real de la energía, mientras que “la otra mitad, más o menos, tiene un subsidio que en energía eléctrica es más del sesenta por ciento del costo de energía eléctrica y en el gas, en este momento, en invierno, es el setenta y cinco por ciento de descuento”. Explicó que el acceso al subsidio depende de la ubicación y el nivel de ingresos, indicando que “si tenés menos de tres canastas básicas de ingreso familiar, tenés un subsidio”.

El secretario subrayó que el sistema ahora se basa en subsidios focalizados, con el objetivo de “subsidar al que lo necesita cuando lo necesita”. Además, precisó: “No subsidiamos más el gas en verano, por ejemplo, o la energía eléctrica en invierno y en verano. Hay un bloque de consumo y en primavera y en otoño un bloque que es la mitad”.

Consultado sobre el aumento de tarifas, González señaló que las tarifas de luz y gas “aumentan o se reducen automáticamente todos los meses en función, por un lado, de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y después en función del costo real de la energía”. En relación con los porcentajes, indicó: “Luz es uno y medio el promedio, pero de hecho, aquellos que están subsidiados tienen un pequeño descuento, creo que baja como cero setenta y cinco por ciento, y el gas sube tres por ciento, por lo que decía antes, la mitad es por la inflación de meses anteriores y por el costo del gas, que es en dólares. Como subió algo el tipo de cambio, ese impacto es en ese tres por ciento”.

Respecto de los impuestos a los combustibles, González manifestó que “todos los meses o casi todos los meses vamos actualizando el impuesto a los combustibles, que tiene un atraso grande, y este mes la actualización es solamente el uno por ciento”. Añadió que el traslado de ese aumento a los precios de la nafta y el gasoil queda a criterio de las petroleras: “Nosotros ya no intervenimos más en los precios de los combustibles ni en los precios de petróleo y gas que se vende localmente. Es una decisión de ellos”.

En cuanto a la situación de las industrias ante el frío intenso, el secretario sostuvo que “la demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”. No obstante, admitió la existencia de interrupciones en el suministro para la demanda interrumpible, que incluye estaciones de GNC y ciertas industrias: “Es difícil que cierren los números de hacer un gasoducto para tenerlo lleno diez días al año, que es el pico de consumo cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío, todos los clientes residenciales demandan más gas. Como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias”.

Consultado acerca de los cortes en industrias del norte y litoral argentino, González explicó que “esas industrias que tienen un contrato interrumpible o un contrato firme con ventanas, que te permite algunos días en el año cortar”. Expuso que algunas industrias no sufren cortes porque “han decidido comprar GNL”, aunque aclaró que “el GNL es más caro, sobre todo después de la guerra, y cada industria hace su propia decisión económica, si tiene sentido comprar el GNL, si prefiere cortar unos días o pasarse en vez de GNL a gasoil”.

Sobre la importación de gas, el funcionario remarcó que “Argentina todavía importa GNL. Eso es para lo que hablábamos antes, porque no tenés suficiente gas en donde tenés el consumo, entonces importás gas licuado que normalmente sale tres veces el costo de gas nacional, pero posguerra sale seis veces”. Detalló que el Estado compra el GNL y luego lo vende en una subasta electrónica pública “al costo de compra más el costo de regasificación”. Subrayó que “algunas industrias deciden comprar, otras deciden que por ahí es muy caro y prefieren no comprar. Y está bien, eso es lo que queremos generar. Por suerte, es pocas semanas al año y mucho menos el año que viene por la expansión esta que te estaba comentando”.

Sobre proyectos de infraestructura, González hizo referencia a la expansión de capacidad que “incrementa en catorce millones de metros cúbicos la capacidad de transporte” para el próximo año, lo cual, según sus palabras, permitirá que “los cortes todavía van a ser menores”.

En relación con la producción de hidrocarburos, el secretario destacó los avances en Vaca Muerta. “La producción de petróleo va a seguir creciendo. En algún momento este año vamos a tocar el millón de barriles diarios de producción de petróleo”. Feinmann intervino para señalar que ya están “en los novecientos mil y pico”, a lo que González respondió: “Récord absoluto. Y vamos, en los próximos tres años vamos a estar produciendo un millón y medio de barriles y, depende con quién hablás, todavía más. Todavía no conocemos cuál es el verdadero potencial de Vaca Muerta”.

En cuanto a la exportación, el funcionario detalló que “como no crece necesariamente la demanda de combustibles local, todo eso va para exportación”.

La entrevista también abordó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). González rechazó la acusación de que solo favorece a empresas extranjeras: “Es sesenta por ciento extranjeras, cuarenta por ciento nacionales lo que se ha aprobado en RIGI hasta ahora. Así que no, eso no es cierto”. Ante la consulta de Feinmann sobre el impacto en el empleo, González afirmó: “Falso. Hay cuarenta y dos proyectos presentados en el RIGI, veinte ya fueron aprobados. El total de empleos directos e indirectos que van a generar son doscientos mil”. Entre los ejemplos, mencionó el proyecto Vicuña, el más grande de cobre en la historia argentina, con treinta mil empleos proyectados, y el oleoducto Vaca Muerta Sur, con tres mil empleos directos y un avance del setenta y tres por ciento.

González defendió la transparencia del régimen: “El RIGI es un régimen absolutamente transparente”. Explicó el proceso de aprobación: “Lo único que dice para la aprobación es que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía. El ministro se asegura que nadie tenga la lapicera mágica. Esto tiene que pasar por un comité evaluador de ocho secretarios de Estado, la mayoría de sus reportes directos, más algunos otros que están fuera de Economía. Después que cada uno de esos proyectos RIGI pasó por Industria o por Energía o por Minería para hacer el análisis, fue a la Procuración del Tesoro, al Banco Central, a la Secretaría Legal y Técnica y demás. Un comité de estos ocho secretarios se sienta presencialmente y debate uno por uno y después se hace una resolución pública para cada proyecto donde se detalla cuál fue el proceso y cómo cada proyecto cumplió con cada uno de los requerimientos del régimen”.

La entrevista incluyó un repaso sobre las críticas que planteó la oposición respecto al supuesto beneficio exclusivo a empresas extranjeras y la falta de generación de empleo. González calificó esas afirmaciones como “superfalsas” y reiteró que los proyectos ya en marcha muestran resultados tangibles en términos de empleo y desarrollo de infraestructura.

Sobre los plazos de aprobación, el secretario aclaró: “No es un proceso rápido, es cierto. Lo hemos acelerado bastante en estos últimos meses. La semana próxima tenemos dos proyectos más para tratar, la otra tenemos tres proyectos más, con lo cual vamos a estar en veinticinco proyectos sobre cuarenta y dos. No creo que haya un atraso importante”.

En el cierre, González defendió el desarrollo de los recursos naturales del país: “No nos tiene que dar vergüenza ser un país rico en recursos naturales y que está dispuesto a desarrollarlos en forma responsable. No está mal eso. Uno juega con las cartas que tiene. Por suerte nos tocaron un montón de cartas. Que nosotros desarrollemos nuestros recursos naturales para tener gas y petróleo para los argentinos, pero también para maximizar ese recurso y exportarlo, yo creo que es algo bueno”.