¡Impactantes videos!: la ola de frío extremo tiñe de blanco a distintos puntos del país

Los registros muestran cómo la intensa ola de frío que afecta a gran parte del país cubre de blanco localidades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan, con nieve y aguanieve sorprendiendo a vecinos y turistas.

Hoy 09:55

El fenómeno comenzó durante la madrugada, con registros de nieve en localidades de la provincia de Buenos Aires como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, donde calles, campos y vehículos quedaron cubiertos por un manto blanco. En tanto, en ciudades como Necochea, Mar del Plata y Miramar se observó la caída de pequeños granizos que tiñeron el paisaje y generaron postales similares a una nevada.

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En el centro y norte del país, la localidad serrana de La Cumbrecita, en Córdoba, amaneció cubierta de blanco, mostrando calles, bosques y jardines completamente nevados. También se registraron nevadas en Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita, mientras que en Tucumán la nieve sorprendió en Tafí del Valle. Durante la jornada del miércoles, el fenómeno ya había alcanzado distintos puntos de Mendoza y San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado la caída de nieve gracias al ingreso de una masa de aire de origen antártico que provoca un marcado descenso de las temperaturas y condiciones favorables para precipitaciones invernales incluso en zonas donde este tipo de fenómenos no suele presentarse.

La intensa ola polar se siente en gran parte del país, con temperaturas extremadamente bajas y heladas generalizadas. En algunas localidades de la Patagonia, los registros alcanzaron hasta 20 grados bajo cero.

Las bajas temperaturas, que en varias localidades oscilaron entre 1 y 2 grados, favorecieron la aparición de chaparrones de nieve, por lo que no se descarta que el fenómeno vuelva a repetirse en algunas zonas durante las próximas horas.

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por frío extremo para amplias regiones de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma), Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las autoridades recomendaron extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido al impacto que las bajas temperaturas pueden tener sobre la salud.