Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a trabajar juntos en una nueva serie de Netflix

La dupla que se hizo popular en Stranger Things protagonizará una historia de espionaje con fuerte carga emocional, producida por Netflix junto a A24.

Hoy 07:27

Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a compartir pantalla en una nueva serie de Netflix, donde retomarán una dinámica similar a la que los convirtió en una de las duplas más queridas de Stranger Things. Esta vez, sin embargo, dejarán atrás el universo de Hawkins para protagonizar una historia centrada en el espionaje y el suspenso.

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Tras una década interpretando a Once y Jim Hopper, los actores se reunirán en un proyecto que ya genera expectativa entre los seguidores de la serie. La producción estará a cargo de Netflix junto a A24 y contará con guion de Jack Thorne. Además de actuar, Brown y Harbour también participarán como productores ejecutivos.

La trama seguirá a Matt Wolfe, un exagente del FBI que, tras caer en desgracia, se dedica a la seguridad privada. Su vida cambia cuando su hija Rebecca, también agente del FBI y con quien mantiene una relación distante, desaparece durante una misión. A partir de ese momento, Wolfe se ve obligado a regresar al mundo del espionaje, donde descubrirá que las reglas ya no son las mismas.

En los últimos meses, ambos actores habían insinuado una posible colaboración. Harbour había adelantado que volvería a trabajar con Brown, mientras que la actriz confirmó que el proyecto surgió a partir de una idea impulsada por su compañero.

Desde Netflix señalaron que la serie combinará elementos de thriller con un fuerte componente emocional, una característica habitual en los trabajos de Thorne.

Por ahora, la producción no tiene título oficial ni fecha de estreno confirmada, aunque ya se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados de la plataforma en los próximos años. Para los fans, será una nueva oportunidad de ver la química entre Brown y Harbour en un contexto completamente distinto al de Stranger Things.