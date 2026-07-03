La advertencia de Yanina Latorre a Mauro Icardi que podría poner en riesgo su romance con la China Suárez

La conductora respondió a las burlas del futbolista y aseguró tener información que podría complicar su relación con la actriz. El cruce volvió a encender la polémica.

Hoy 08:21

Mauro Icardi se hartó de Yanina Latorre y la trató de “payasa y cornuda”. Lo hizo luego de que la conductora opinara de su supuesto coqueteo con Ekaterina Ojeda en Tequila Club, y de que ventilara que la China Suárez había regresado a su casa con un bolso, sus dos hijos más chicos y un perro.

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La presentadora de SQP (América) salió a defenderse y también le hizo una brutal advertencia que podría marcar el final de su romance con la actriz.

En su cuenta de Instagram, Latorre compartió una foto del piloto Franco Deambrosi y disparó: “Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”. Y aclaró: “Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis”.

Los usuarios no tardaron en dirigirse al perfil oficial del joven, a quien “lo felicitaron” por su supuesto affaire con la China. Por el momento, Eugenia e Icardi no se refirieron a este tema, pero este jueves desmintieron la ruptura con un video que recreó la primera publicidad de la ex Casi ángeles, hace más de 25 años.