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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 5º
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La advertencia de Yanina Latorre a Mauro Icardi que podría poner en riesgo su romance con la China Suárez

La conductora respondió a las burlas del futbolista y aseguró tener información que podría complicar su relación con la actriz. El cruce volvió a encender la polémica.

Hoy 08:21
Yanina - Mauro Icardi

Mauro Icardi se hartó de Yanina Latorre y la trató de “payasa y cornuda”. Lo hizo luego de que la conductora opinara de su supuesto coqueteo con Ekaterina Ojeda en Tequila Club, y de que ventilara que la China Suárez había regresado a su casa con un bolso, sus dos hijos más chicos y un perro.

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La presentadora de SQP (América) salió a defenderse y también le hizo una brutal advertencia que podría marcar el final de su romance con la actriz.

En su cuenta de Instagram, Latorre compartió una foto del piloto Franco Deambrosi y disparó: “Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”. Y aclaró: “Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis”.

Los usuarios no tardaron en dirigirse al perfil oficial del joven, a quien “lo felicitaron” por su supuesto affaire con la China. Por el momento, Eugenia e Icardi no se refirieron a este tema, pero este jueves desmintieron la ruptura con un video que recreó la primera publicidad de la ex Casi ángeles, hace más de 25 años.

TEMAS China Suárez Mauro Icardi Yanina Latorre
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