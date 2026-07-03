Al menos 40 muertos tras la caída de un colectivo por un barranco en Pakistán

El siniestro vial se registró en la provincia de Baluchistán. Autoridades informaron además que hay ocho heridos.

Hoy 09:24

Al menos 40 personas murieron y otras ocho sufrieron heridas este viernes cuando un colectivo cayó por un barranco en la provincia de Baluchistán, en el oeste de Pakistán.

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El hecho ocurrió en el distrito de Sherani, en una zona cercana a la frontera con la provincia de Jáiber Pastunjua, según confirmaron las autoridades locales.

El colectivo había partido desde Quetta, la capital provincial, y se dirigía a la ciudad de Peshawar.

Por motivos que aún se desconocen, el vehículo perdió el control y se precipitó al vacío mientras ingresaba a Jáiber Pastunjua.

El portavoz del gobierno provincial, Shahid Rind, informó que “las primeras informaciones indican que 40 personas murieron y otras ocho resultaron heridas en el accidente”.

Los equipos de rescate trabajaron en el lugar para asistir a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos.

El ministro principal de Baluchistán, Safraz Bugti, manifestó su “profunda tristeza” por la tragedia y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de un mensaje en redes sociales.

“El gobierno de Baluchistán está con las familias afectadas en estos momentos difíciles”, aseguró.

Por su parte, el vicecomisionado de Sherani, Uali Jan Kakar, explicó que el colectivo inició su recorrido en Quetta y que las causas del accidente todavía están bajo investigación.

El exministro de Comunicaciones de Pakistán, Murad Saeed, declaró en 2018 que “en Pakistán, una persona muere o resulta gravemente herida en un accidente de carretera cada cinco minutos”.

Según la Oficina de Estadísticas de Pakistán, en 2021 se produjeron 10.379 incidentes de tránsito en el país de 259 millones de habitantes, con un saldo de 5608 muertos y más de 10.000 heridos.