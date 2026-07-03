La Dirección General de la Juventud invita a vivir una nueva edición de la Fórum Fan Zone para alentar a la Selección

La jornada incluirá gastronomía, juegos, premios y espacios recreativos.

Hoy 09:41

La Dirección General de la Juventud invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Fórum Fan Zone, que se realizará el viernes 3 de julio, desde las 14.00, en el Fórum Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita.

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Bajo el lema “La pasión nos une”, la propuesta ofrecerá una jornada especialmente pensada para que jóvenes, familias y fanáticos del fútbol disfruten de un espacio de encuentro, entretenimiento y recreación mientras acompañan a la Selección Argentina.

Durante toda la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades que incluirá pantalla gigante para seguir el encuentro de la Selección Argentina, patio gastronómico con food trucks, Zona Gamer con PlayStation 5, torneo de metegol, desafío de penales, juegos recreativos, sorteos y premios, además de una Zona de Emprendedores Jóvenes, donde emprendedores santiagueños podrán exhibir y comercializar sus productos.

La Fórum Fan Zone busca consolidarse como un espacio de integración para toda la comunidad, combinando la pasión por el deporte con el impulso al emprendedurismo juvenil, promoviendo el talento, la creatividad y la participación de los jóvenes de toda la provincia.

Desde la Dirección General de la Juventud invitan a los santiagueños a acercarse con la camiseta celeste y blanca, banderas y toda la energía para vivir una tarde inolvidable alentando juntos a la Selección Argentina.