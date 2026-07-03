Un perro sorprende en el partido y se convierte en el héroe inesperado

Un perro irrumpió de manera sorpresiva en el partido entre Rosario Central y Tigre, deteniendo el juego y generando risas entre los espectadores.

Hoy 10:51

Durante un emocionante partido entre Rosario Central y Tigre, un perro irrumpió sorpresivamente en el campo de juego del estadio Gigante de Arroyito, convirtiéndose en el centro de atención por varios minutos.

El can, al ingresar al terreno, obligó a los árbitros a detener el juego, y lejos de retirarse, comenzó a correr por el campo, esquivando a los encargados de seguridad que intentaban sacarlo.

Cada intento fallido de los guardias generaba una reacción efusiva del público, que no dudaba en acompañar las travesuras del animal con cánticos de “¡Olé, olé!”, como si se tratara de un jugador destacado.

La escena, que provocó risas y aplausos en las tribunas, rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los aficionados comentaban que el perro “se robó el show” y que tenía “más talento que muchos jugadores”.

A medida que el improvisado jugador eludía a quienes intentaban atraparlo, la afición disfrutaba de un espectáculo inesperado que llenó de alegría el ambiente del estadio.

Finalmente, el perro fue retirado sin incidentes, permitiendo la reanudación del partido, aunque su breve aparición bastó para que se convirtiera en la figura más recordada de la jornada.