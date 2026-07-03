Quimsa potencia su juego interior con la llegada de Javier Saiz

La Fusión continúa armando su plantel para la próxima temporada y confirmó la incorporación del pivote cordobés, que viene de destacarse en Instituto y aportar experiencia tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy 11:24

Quimsa sigue reforzando su plantel con el objetivo de volver a ser protagonista en cada competencia que dispute. En esta oportunidad, la dirigencia fusionada confirmó la contratación de Javier Saiz, un experimentado pivote de 2,06 metros y 32 años, que llega procedente de Instituto de Córdoba para aportar presencia en la zona pintada y profundidad al equipo dirigido por Lucas Victoriano.

El interno cordobés tuvo un destacado paso por La Gloria, donde permaneció durante las últimas tres temporadas y conquistó importantes títulos, entre ellos la Liga Sudamericana y la Supercopa. Durante la campaña 2025/26, Saiz registró promedios de 9,1 puntos y 4,6 rebotes por encuentro, consolidándose como una pieza importante dentro de la rotación del conjunto cordobés.

Antes de su etapa en Instituto, el pivote también defendió las camisetas de Regatas Corrientes y San Martín de Corrientes, acumulando una amplia trayectoria dentro de la Liga Nacional de Básquet. Además, formó parte de distintos procesos de la Selección Argentina, logrando uno de sus mayores éxitos internacionales con la obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023.

Con esta incorporación, Lucas Victoriano ya cuenta en su plantel con Tayavek Gallizzi, Matías Solanas, Nicolás Copello y ahora Javier Saiz, en un proyecto que busca pelear tanto en el plano local como internacional durante la próxima temporada.

Tras sellar su vínculo con la institución santiagueña, el flamante refuerzo expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. “Muy contento de llegar a un club como Quimsa que siempre quiere pelear arriba, con el plus de jugar Champions. Estoy motivado para lo que viene y con ganas de hacer las cosas lo mejor posible para dejar a Quimsa en lo más alto. El objetivo será pelear los dos torneos”, afirmó el pivote cordobés.