El gobernador presidió el acto central por el Día del Médico rural y ratificó el compromiso del Estado con el arraigo de la salud pública

El acto reunió a autoridades provinciales y profesionales del interior, donde se reconoció la labor de médicos rurales y se reafirmó la importancia de garantizar el acceso equitativo a la salud en todo el territorio.

Hoy 12:05

El gobernador Elías Suárez presidió este viernes la ceremonia por el Día del Médico Rural, desarrollada en el auditorio del Salón “Dr. Ramón Carrillo” del Ministerio de Salud, oportunidad en la que reivindicó el valor estratégico de la medicina social, el compromiso humanitario de los efectores del sistema público y la consolidación de políticas sanitarias con un profundo sentido federal y de arraigo territorial.

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El mandatario estuvo acompañado en el estrado principal por el vicegobernador Carlos Silva Neder; la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza y el coordinador general Norberto Zanni.

Asimismo, la convocatoria institucional nucleó a miembros del gabinete ejecutivo, intendentes de diversas regiones y una destacada representación de médicos rurales del interior santiagueño.

En el transcurso del acto, el gobernador junto a las autoridades realizó la entrega de distinciones a profesionales médicos que, a lo largo de sus trayectorias, han desempeñado sus funciones como referentes comunitarios, promoviendo el acceso equitativo a la salud.

Los facultativos distinguidos fueron el Dr. César Elías Ganem, el Dr. Nelson Francisco Samudio Caballero, la Dra. Norma Beatriz Cejas y el Dr. Jorge Rumiche Nunua.

Al dirigirse a los presentes, Suárez transmitió la gratitud del Gobierno provincial hacia las médicas y médicos rurales, extendiendo el reconocimiento a todo el personal del sistema sanitario.

También remarcó que “garantizar el acceso a la salud” en todo el territorio constituye un deber irrenunciable del Estado, que se complementa con la vocación profesional de quienes asisten a la comunidad.

En un pasaje de profunda emotividad, evocó la figura del Dr. César Monti, a quien definió como un profesional excepcional, destacando su rol durante los momentos más críticos de la pandemia y el valor de su legado técnico y humano.

Hacia el cierre, el mandatario ratificó el compromiso del Estado Provincial, asegurando la continuidad del apoyo técnico y presupuestario al Ministerio de Salud y su equipo.

Manifestó seguir acompañando a los médicos para cumplir con las obligaciones estatales.

“Exhortamos a todo el equipo de salud a mantener siempre el enfoque en nuestra gente”, expresó, y reafirmó el objetivo de consolidar una salud pública equitativa y eficiente.

A su turno, la ministra de Salud ratificó el compromiso de fortalecer el sistema en el interior provincial, mediante el acompañamiento técnico, la mejora de condiciones laborales y la articulación con hospitales, postas, universidades y municipios.

La funcionaria agradeció a las médicas y médicos rurales por su vocación de servicio y su decisión de arraigo, destacando que la salud pública se construye en cada efector, posta sanitaria y hospital, y concluyó que este homenaje invita a mirar la ruralidad con respeto y compromiso institucional.