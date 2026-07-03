Todo sobre Cabo Verde, la sorprendente debutante que desafiará a Argentina en el Mundial 2026

La selección africana se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. Con una historia de superación y una defensa férrea, los “Tiburones Azules” enfrentarán a la Selección Argentina en los 16avos de final.

Hoy 09:09

Cabo Verde se ganó un lugar entre las grandes historias del Mundial 2026. En su primera participación absoluta en una Copa del Mundo, la selección africana logró avanzar a los 16avos de final y ahora tendrá un desafío mayúsculo: enfrentar a la Selección Argentina en busca de otro golpe histórico.

El conjunto conocido como los “Tubarões Azuis” (Tiburones Azules) fue una de las revelaciones de las Eliminatorias Africanas. Terminó por delante de Camerún, consiguió la clasificación directa al Mundial con siete triunfos en diez partidos y trasladó esa confianza a Norteamérica, donde sorprendió a propios y extraños con actuaciones muy sólidas.

El camino histórico de Cabo Verde en el Mundial

La aventura mundialista de Cabo Verde comenzó con un resultado que nadie esperaba. En su debut logró un valioso empate 0-0 ante España, campeón del mundo y uno de los favoritos del torneo. El equipo africano mostró una estructura defensiva impecable y anuló los circuitos ofensivos de los europeos.

En la segunda fecha volvió a demostrar que no estaba en el Mundial por casualidad. Igualó 2-2 frente a Uruguay en un encuentro vibrante, donde compitió de igual a igual y consiguió los primeros goles de su historia en una Copa del Mundo gracias a Kevn Piña y Hélio Varela.

La clasificación se selló en la última jornada del Grupo H con otro empate sin goles, esta vez ante Arabia Saudita. Ese punto le permitió finalizar en el segundo puesto y conseguir el boleto a los 16avos de final, instancia en la que se medirá por primera vez con la Albiceleste.

Los jugadores a seguir en Cabo Verde

Aunque no cuenta con figuras de renombre mundial, el plantel caboverdiano tiene futbolistas experimentados que se desempeñan en diferentes ligas europeas. El nombre más destacado es el defensor Logan Costa, jugador del Villarreal, quien representa la principal referencia del equipo en la élite del fútbol europeo.

Otra pieza fundamental es Vozinha, el arquero de amplia trayectoria que fue una de las figuras frente a España. También sobresale Ryan Mendes, capitán, goleador histórico y futbolista con más presencias en la selección.

Los goles históricos del equipo en el Mundial fueron convertidos por Kevn Piña y Hélio Varela, quienes dejaron su nombre grabado para siempre en la historia del fútbol caboverdiano.

Cómo nació la selección de Cabo Verde

La selección nacional comenzó a competir oficialmente el 29 de mayo de 1978, pocos años después de la independencia del país. La Federación Caboverdiana de Fútbol se afilió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 1982 y se incorporó a la FIFA en 1986.

Durante muchos años fue un seleccionado modesto, con fuerte presencia amateur. Sin embargo, el crecimiento comenzó entre 2008 y 2010 bajo la conducción del entrenador portugués João de Deus, quien impulsó la incorporación de futbolistas nacidos en Europa con raíces caboverdianas.

Esa política permitió potenciar el nivel competitivo de la selección y acercarla a torneos internacionales importantes. Desde entonces disputó las ediciones de la Copa Africana de Naciones de 2013, 2015, 2021 y 2024, alcanzando los cuartos de final en esta última.

Un país pequeño con una gran historia

Cabo Verde es un archipiélago formado por diez islas volcánicas ubicado frente a la costa occidental de África, en pleno océano Atlántico. A diferencia de otros territorios africanos, estaba deshabitado cuando los portugueses llegaron en el siglo XV.

El país obtuvo su independencia de Portugal el 5 de julio de 1975 y, desde la década de 1990, se consolidó como una de las democracias más estables del continente africano. Actualmente cuenta con una población cercana a los 483.000 habitantes.

Una de las particularidades más llamativas es que existen más personas de ascendencia caboverdiana viviendo en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Portugal, que dentro del propio país.

Curiosidades de Cabo Verde

Más caboverdianos viven fuera del país que dentro de las islas.

El idioma oficial es el portugués , aunque la mayoría de la población utiliza diariamente el criollo caboverdiano .

, aunque la mayoría de la población utiliza diariamente el . Las islas tuvieron una configuración geográfica diferente durante la última Edad de Hielo debido al descenso del nivel del mar.

Tras la independencia, el país desarrolló un ambicioso programa de reforestación que multiplicó por quince su superficie boscosa.

Su histórico empate ante España y el empate frente a Uruguay ya son considerados entre los resultados más importantes de toda su historia futbolística.

Ahora, la sorprendente historia de Cabo Verde tendrá un nuevo capítulo cuando enfrente a la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.