Rescatan a más de 6.400 personas tras los terremotos en Venezuela y continúan las búsquedas

Delcy Rodríguez aseguró que la etapa de rescate seguirá activa mientras haya personas con vida, tras los sismos que sacudieron el país el 24 de junio.

Hoy 09:25

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que un total de 6.462 personas fueron rescatadas con vida tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio, y aseguró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas.

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“No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate, donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar”, afirmó Rodríguez durante una rueda de prensa internacional transmitida desde Caracas.

Según detalló la mandataria, los sismos provocaron el colapso de 180 edificios en La Guaira, 5 en Caracas, 3 en Chacao y 1 en Tucacas, afectando principalmente zonas urbanas y residenciales.

Unos 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan en la atención de la emergencia, coordinados con el sector privado y recibiendo cooperación internacional. Además, una delegación técnica de Israel comenzó protocolos de inspección estructural para evaluar los daños en las áreas más afectadas.

Víctimas y atención médica

Hasta la fecha, se registran 12.400 personas heridas, algunas de gravedad, y la cifra oficial de fallecidos asciende a 2.595, según medios internacionales. Rodríguez indicó que hospitales de campaña y el sector privado se encuentran atendiendo a las víctimas, con asistencia internacional complementaria.

Reactivación del transporte

El Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la puesta en funcionamiento del Metro de Los Teques, el último en reanudar actividades tras los sismos que impactaron la región central del país.

La operación del transporte subterráneo busca normalizar la movilidad de los habitantes y facilitar la asistencia a las zonas afectadas por los terremotos.