Franco Colapinto arrancó firme en Silverstone y terminó 11° en la única práctica libre

El piloto argentino de Alpine comenzó de buena manera la acción en el histórico circuito de Silverstone. Hamilton fue el más rápido de la mañana en tanto que desde las 12:30 se llevará a cabo la clasificación Sprint.

Hoy 09:30

Se completó la única práctica del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, la cual se desarrolló sin complicaciones para la mayoría de los participantes, en donde está corriendo el argentino Franco Colapinto, quien con el Alpine A526 tuvo un discreto inicio al ocupar el 11° puesto de la sesión tras establecer 1m30s966 en la mejor de las seis vueltas dadas con neumáticos de compuesto medio, para recorrer los 5.891 metros del circuito de Silverstone.

En pos de alcanzar un rendimiento óptimo de su auto, Colapinto concretó una puesta a punto utilizando en el comienzo y el final de la sesión neumáticos medios, con los cuales completó otros 19 giros, con los cuales fue evaluando el funcionamiento del coche y realizando ajustes en aerodinámicos en el alerón delantero y posterior, con el fin de obtener la referencia ideal, para continuar evolucionando en el trazado inglés.

Colapinto además se ubicó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien no contó con una vuelta limpia cuando calzó neumáticos medios en el tramo final de la actividad, y quedó 21° y a 2s1 del pilarense quien, a la inversa del francés, pudo escalar en la tabla de posiciones y consolida sus anhelos para encontrar el rendimiento pretendido de su A526 en el resto del fin de semana.

Hamilton arrancó bien alto con Ferrari

Quien ostenta nueve victorias en el circuito de Silverstone, y pretende conseguir la décima, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la única práctica a bordo de la Ferrari SF26 y tras girar en 1m29s260 consiguió superar al Mercedes del líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien lo escoltó a 0s213, seguidos por Charles Leclerc (Ferrari) a 0s599 y George Russell (Mercedes) a 0s678, siendo ellos los únicos que giraron en menos de 90 segundos.

A pesar de un trompo en la «ese» de Beckets y Chappel, el australiano Oscar Piastri quedó cuarto con el McLaren decorado como el primero que usó su fundador en 1966, a 887/1000, aventajando a Max Verstappen que a bordo del Red Bull se ubicó sexto a 0s980 de Hamilton. Luego, y a más de un segundo, quedaron el campeón mundial Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Nico Hülkeberg (Audi) y Liam Lawson (Racing Bulls) quien pudo desplazar fuera del Top10 a Colapinto.

La siguiente actividad de F1 en el GP británico será a la hora 12:00 de nuestro país con la clasificación correspondiente a la carrera Sprint, la cual se realizará este sábado a las 8:00.

Cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes

Clasificación Sprint: 12:30

Sábado

Carrera Sprint: 8:00

8:00 Clasificación: 12:00

Domingo

Carrera principal: 11:00





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