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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 6º
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Policiales

Conmoción en Ruta Provincial Nº 3: encontraron a una persona sin vida dentro de un vehículo

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Catalina. La víctima presentaría una herida de arma de fuego y se investigan las circunstancias del fallecimiento.

Hoy 09:58

Un importante despliegue policial se registró este viernes en la Ruta Provincial N° 3, a la altura de la localidad de Santa Catalina, donde hallaron a una persona sin vida en el interior de un automóvil.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima presentaría una herida compatible con arma de fuego. Por estas horas, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto suicidio, aunque las autoridades aclararon que no se descarta ninguna línea de investigación.

En el lugar trabajan efectivos policiales junto a personal de la Justicia, quienes realizaron las primeras pericias y el relevamiento de pruebas para establecer las circunstancias del hecho.

El vehículo fue preservado para las tareas forenses, mientras que el caso continúa bajo investigación.

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