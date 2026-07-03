Tras acertar los tres triunfos de Argentina, la IA dio su pronóstico ante Cabo Verde

La inteligencia artificial acertó las victorias de la Scaloneta en la fase de grupos del Mundial 2026 y ahora se animó a pronosticar el resultado del cruce frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Hoy 11:11

La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Cabo Verde en busca de un lugar en los octavos de final. En la previa del encuentro, la inteligencia artificial volvió a realizar su análisis y lanzó un pronóstico que ilusiona a los hinchas argentinos, luego de haber acertado las tres victorias del equipo de Lionel Scaloni durante la fase de grupos.

Hasta el momento, la IA había anticipado triunfos frente a Argelia, Austria y Jordania, incluso acercándose mucho a los marcadores finales. Para este nuevo compromiso, el análisis tomó en cuenta el rendimiento de ambos seleccionados, las características tácticas y el contexto del partido para elaborar una predicción detallada.

Por un lado, destacó que Argentina fue uno de los mejores equipos de la primera fase. Terminó líder del Grupo J con puntaje ideal, sumó nueve unidades, convirtió ocho goles y apenas recibió uno. Además, resaltó la posesión de balón, la presión alta, la contundencia ofensiva y la solidez defensiva como las principales fortalezas del conjunto nacional. También remarcó la importancia del regreso de Lionel Messi, quien descansó en el último encuentro y volvería a la formación titular.

En cuanto a Cabo Verde, la inteligencia artificial señaló que es una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. El seleccionado africano avanzó de ronda de manera invicta tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, apoyado en una estructura defensiva muy ordenada, sacrificio colectivo y rápidas transiciones. Sin embargo, consideró que su principal debilidad está en la generación de situaciones de gol.

Respecto al desarrollo táctico, la IA prevé un encuentro con dominio argentino desde la posesión, estimando que el equipo de Scaloni controlará cerca del 70 por ciento de la pelota. Según el análisis, las claves para romper el cerrojo defensivo de Cabo Verde pasarán por la movilidad de Julián Álvarez, las diagonales de Lautaro Martínez, la creatividad de Messi y las proyecciones de los laterales.

Finalmente, el pronóstico fue contundente. La inteligencia artificial cree que la diferencia de jerarquía terminará inclinando la balanza en favor de la Albiceleste y anticipó una victoria por 3 a 0. Además, se animó a señalar a los posibles goleadores: Lionel Messi abriría el marcador antes del descanso, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez completarían la cuenta en el segundo tiempo para sellar la clasificación argentina a la próxima ronda.