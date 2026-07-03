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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 7º
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Locales

Este sábado y lunes realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Se producirán cortes por obras de mejoras en La Banda y en localidades de los departamentos Robles, San Martín, Sarmiento, Avellaneda y Banda.

Hoy 11:41

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 4 de julio:

de 09:00 a 11:00 hs afectando al barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda (sobre Av. Besares).

Lunes 6 de julio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Siete Arboles, Rumioj, Esquina Pozo, Negra Muerta, Palmares (dpto. Banda) la localidad de Señora Pujio (dpto. Banda), La Florida y Los Arias (dpto. Robles)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Taboada, Villa Los Lirios y El Empachao (dptos. San Martín y Sarmiento)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (comprendido entre Alberdi, Islas Malvinas, Francisco Solano y Sarmiento) y a la localidad de Lugones y sus zonas rurales aledañas (dpto. Avellaneda). 

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