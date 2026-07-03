FIA Fórmula 2: Nicolás Varrone clasificó 19.° en Silverstone

Tras otra sesión ajustada, que contó con 20 coches de los 22 en menos de un segundo, el argentino intentará en las carreras de sábado y domingo remontar posiciones.

Hoy 12:20

Si bien pudo integrar el Top5 promediando la clasificación de FIA Fórmula 2 desarrollada en Silverstone, Nicolás Varrone no consiguió mejorar sus tiempos con el auto de Van Amersfoort Racing y quedó con el tiempo de 1m40s581, con lo cual se ubicó 19° en la ajustada sesión que se realizó en los 5.891 metros del trazado.

El piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires) quedó así a 0s891 de Rafael Câmara (Invicta) quien registró 1m39s690 (a 212,735 Km/h.) y logró su tercera «pole» en la divisional; el brasileño invirtió las posiciones con respecto a la práctica que lideró el irlandés Alexander Dunne (Rodin) y quien lo escoltó a 0s201, seguidos por el indio Kush Maini (ART) a 202/1000.

Quien lidera el campeonato, el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport) quedó décimo y, de no mediar sanciones, largará desde el mejor lugar de la grilla este sábado, en la carrera Sprint que se largará a la hora 8:45 sobre 21 vueltas (o una duración de 60 minutos).

Cómo le fue en la práctica

Se le dificultó a Nicolás Varrone el intento de disminuir la diferencia de más de un segundo con respecto al irlandés Alexander Dunne (Rodin), al ubicarse 19.° en la práctica que llevó a cabo con el auto de Van Amersfoort Racing en el circuito de Silverstone, en donde se desarrolla este fin de semana la séptima ronda del campeonato de FIA Fórmula 2.

El piloto de Ingeniero Maschiwitz (Buenos Aires) desarrolló durante los 45 minutos de la sesión un intenso trabajo con el coche del equipo neerlandés para señalar finalmente 1m43s255 en el circuito de 5.891 metros, registro que no pudo mejorar debido a la señalización de Auto de Seguridad Virtual, que la dirección de la carrera mantuvo en todo el recorrido sobre los últimos minutos, como «simulacro».

Con dicho registro, Varrone se colocó a 1s190 de Dunne quien marcó 1m42s065 escoltado por Rafael Cámara (Invicta) y Dino Beganovic (Dams); en tanto el líder del campeonato, Gabriele Mini (MP Motorsport) fue sexto tras sufrir un despiste y golpear contra las defensas sin sufrir daños en su auto.