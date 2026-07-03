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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
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Locales

La Municipalidad dará inicio a los festejos por el 115° aniversario del Mercado Unión

El sábado se realizarán actividades culturales, exposiciones y servicios municipales en el tradicional centro comercial, en el marco de una celebración abierta a toda la comunidad.

Hoy 14:01

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a participar del inicio de los festejos por el 115° aniversario del Mercado Unión, que se llevarán a cabo el sábado 4 de julio, de 9 a 12.30 horas, en las instalaciones del tradicional centro comercial ubicado en la intersección de Sarmiento y Alem.

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La jornada contará con una variada propuesta de actividades para toda la familia, entre ellas intervenciones artísticas, la participación de la Escuela Folklórica Municipal y una exposición de cuadros, además de la presencia de distintas áreas municipales que brindarán asesoramiento y servicios a los vecinos.

Participarán las oficinas de Género, Discapacidad, Pensiones, Salud, Adicciones, Punto Digital, Alerta Banda y Tarjeta SUBE, acercando información y atención a la comunidad en el marco de este importante aniversario.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se invita a todos los bandeños a sumarse a esta celebración, que dará comienzo a los festejos por un nuevo aniversario del Mercado Unión, uno de los espacios comerciales e históricos más representativos de la ciudad.

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