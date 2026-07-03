Conductor de un camión tanque con gas chocó contra un peaje y explotó

El accidente dejó un trágico saldo de 4 muertos y dos heridos graves, además de cuantiosos daños materiales. Ocurrió en la India.

Hoy 15:23

Las cámaras de seguridad captaron las impactantes imágenes del momento en que un camión tanque, cargado con gas licuado de petróleo (GLP), impactó contra la defensa de las casillas de peaje de Sihori, en Kaushambi, Uttar Pradesh - India.

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El accidente ocurrió el pasado 26 de junio, aunque las imágenes comenzaron a circular a comienzos de julio, muestra a un camión cisterna cargado de GLP que perdió el control se estrelló contra una caseta de peaje en la carretera nacional, destruyendo la cabina, rompiendo el tanque y provocando un incendio masivo debido a una fuga del combustible inflamable.

El fuego rápidamente se convirtió en una potente explosión, causando pánico entre las personas cercanas y dando como resultado una escena espeluznante que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

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El incidente ha cobrado hasta el momento cuatro vidas, incluyendo el conductor del camión y la de trabajadores del peaje. Otros dos empleados del peaje se encuentran hospitalizados tras sufrir heridas. La policía local de Kokhraaj acudió al lugar tras recibir la información e inició una investigación para determinar las causas del accidente y el incendio posterior.

La plaza de peaje de Sihori fue cerrada tras la explosión, y las escalofriantes imágenes grabadas han puesto de manifiesto la gravedad del incidente del "camión cisterna de la muerte". Las autoridades siguen vigilando la situación a medida que se conocen más detalles de este trágico suceso.