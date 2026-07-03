Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
X
Mundo

Conductor de un camión tanque con gas chocó contra un peaje y explotó

El accidente dejó un trágico saldo de 4 muertos y dos heridos graves, además de cuantiosos daños materiales. Ocurrió en la India.

Hoy 15:23

Las cámaras de seguridad captaron las impactantes imágenes del momento en que un camión tanque, cargado con gas licuado de petróleo (GLP), impactó contra la defensa de las casillas de peaje de Sihori, en Kaushambi, Uttar Pradesh - India.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió el pasado 26 de junio, aunque las imágenes comenzaron a circular a comienzos de julio, muestra a un camión cisterna cargado de GLP que perdió el control se estrelló contra una caseta de peaje en la carretera nacional, destruyendo la cabina, rompiendo el tanque y provocando un incendio masivo debido a una fuga del combustible inflamable. 

El fuego rápidamente se convirtió en una potente explosión, causando pánico entre las personas cercanas y dando como resultado una escena espeluznante que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Te recomendamos: Impactante video: conduce con el camión en llamas por el medio de la calle para evitar una explosión

El incidente ha cobrado hasta el momento cuatro vidas, incluyendo el conductor del camión y la de trabajadores del peaje. Otros dos empleados del peaje se encuentran hospitalizados tras sufrir heridas. La policía local de Kokhraaj acudió al lugar tras recibir la información e inició una investigación para determinar las causas del accidente y el incendio posterior.

La plaza de peaje de Sihori fue cerrada tras la explosión, y las escalofriantes imágenes grabadas han puesto de manifiesto la gravedad del incidente del "camión cisterna de la muerte". Las autoridades siguen vigilando la situación a medida que se conocen más detalles de este trágico suceso.

TEMAS India
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Juega la Scaloneta! Argentina va por el pase a 8vos ante el sorprendente Cabo Verde
  2. 2. En vivo: Australia y Egipto se miden en busca del histórico pase a octavos del Mundial 2026
  3. 3. Todo sobre Cabo Verde, la sorprendente debutante que desafiará a Argentina en el Mundial 2026
  4. 4. Identificaron al hombre hallado sin vida dentro de un automóvil en la Ruta Provincial nº 3
  5. 5. Franco Colapinto clasificó 14° para la carrera Sprint de F1, en Gran Bretaña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT