Imputan a un hombre por maltrato animal en Rosario de Lerma

El descubrimiento de cinco perros sin vida en bolsas de basura en Rosario de Lerma ha llevado a la imputación de un hombre por maltrato animal, generando gran consternación en la comunidad.

Hoy 16:22

El reciente hallazgo de cinco perros sin vida dentro de bolsas de residuos en un contenedor del barrio Parque Palermo de Rosario de Lerma ha conmocionado a la sociedad local, que ahora centra su atención en un hombre como presunto responsable.

La causa se inició cuando una vecina reportó haber visto al acusado transportando una bolsa roja hacia el lugar donde fueron encontrados los animales, lo que llevó a dos trabajadores del servicio de recolección de residuos a alertar a las autoridades.

Una investigación posterior reveló que el imputado tenía bajo su cuidado un número considerable de perros, encontrando un total de 39 canes durante una inspección policial, incluyendo hembras preñadas y dos cachorros sin vida, en un contexto de evidente abandono.

La Fiscalía señaló que cualquier persona que asuma el cuidado de animales tiene la responsabilidad legal de garantizar su bienestar y prevenir sufrimientos innecesarios, lo que fundamenta la acusación contra el imputado.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, ha decidido imputar provisionalmente al hombre por maltrato animal, considerando que los elementos recabados permiten atribuirle actos de crueldad sancionados por la Ley 14.346.

Este caso subraya la necesidad de crear conciencia sobre la protección animal y la importancia de la denuncia ante situaciones de maltrato, con el fin de evitar que se repitan hechos tan lamentables en el futuro.