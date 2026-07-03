Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente presidenta electa y es la primera mujer elegida para gobernar el Perú

Fujimori llega al poder en su cuarto intento presidencial. Los resultados que respaldaron la proclamación reflejan uno de los márgenes más ajustados de la historia electoral reciente del país.

Hoy 17:18

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este viernes 3 de julio a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el período 2026-2031, en una sesión solemne realizada al mediodía en la sede del organismo en el distrito de Jesús María, en Lima. Con ese acto, la lideresa de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país en sus más de dos siglos de vida republicana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia fue presidida por Roberto Burneo, titular del JNE, y contó con la presencia de los cuatro miembros titulares del pleno. En representación de Keiko Fujimori acudió el equipo de personeros legales de Fuerza Popular, mientras la lideresa del partido permaneció en el local partidario de San Isidro, desde donde siguió el acto y posteriormente brindaría declaraciones a la prensa.

Los resultados que respaldaron la proclamación reflejan uno de los márgenes más ajustados de la historia electoral reciente del país. Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, frente a los 9.173.755 votos del candidato izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 49,865%. La diferencia definitiva fue de 49.641 votos.

Te recomendamos: Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su triunfo en Perú y evalúa viajar a su asunción

El Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Fuerza Popular como ganador de las Elecciones Perú 2026 | YouTube

Con la proclamación oficial se cierra formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 y se habilita el inicio del proceso de transferencia entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante.

Una victoria que llegó desde el exterior

Un dato singular marcó el desenlace de esta elección: Fujimori perdió dentro del territorio peruano. Allí, Sánchez se impuso por 32.014 votos. La remontada se produjo gracias al voto de los peruanos residentes en el exterior, donde la candidata de Fuerza Popular acumuló una ventaja de 81.655 sufragios que inclinó la balanza a su favor, según consignó El País.

Junto a Fujimori fueron proclamados sus vicepresidentes: Luis Fernando Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso de la República en 2017, como primer vicepresidente; y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista, como segundo vicepresidente. Ambos integran la plancha de Fuerza Popular desde la primera vuelta, en la que la fórmula obtuvo 2.877.678 votos para liderar el proceso.

Te recomendamos: Terminó el escrutinio en Perú y Keiko Fujimori será la nueva presidenta tras imponerse por menos de 50.000 votos

La proclamación llegó tras un proceso de escrutinio que se extendió por 22 días desde la celebración de la segunda vuelta el 7 de junio. El JNE realizó previamente una “revisión integral” de todas las actuaciones jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de emitir el Acta General de Proclamación, según un acuerdo de pleno publicado el 30 de junio en el diario oficial El Peruano.

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer peruana en llegar a la presidencia por mandato directo de las urnas. La distinción es precisa: Dina Boluarte, quien ejerció el cargo desde diciembre de 2022, accedió al poder por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, sin pasar por una elección presidencial. Fujimori, en cambio, es la primera en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo.

Reuters apuntó que la victoria de Fujimori se inscribe en un giro conservador más amplio en América Latina, y que su llegada al poder podría fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con la agenda del presidente Donald Trump. La agencia también señaló que Fujimori será la novena presidenta en una década en un país donde ningún mandatario ha logrado completar un período de cinco años en los últimos tiempos.

Cuatro intentos, una sola victoria

Fujimori intentó llegar al poder en 2011, 2016 y 2021, en cada caso por márgenes estrechos y con el peso de un antivoto que condicionó sus campañas durante más de una década. Primera dama a los 19 años, cuando su padre Alberto Fujimori ejercía la presidencia, y congresista a los 31, la ahora presidenta electa construyó su trayectoria política bajo la sombra y el legado de un apellido que divide profundamente al electorado peruano.

La victoria se produce en el primer proceso electoral tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, ocurrido en septiembre de 2024. Su campaña apeló con frecuencia a la figura paterna y se desarrolló sin el juicio por presuntos aportes ilícitos que había condicionado sus postulaciones anteriores, incluida una prisión preventiva que cumplió entre 2018 y 2020 en el marco del caso Odebrecht. Galarreta describió este período como transformador, al presentar una “nueva Keiko” más reflexiva y pragmática. “Ella salió de prisión sin resentimientos”, dijo el primer vicepresidente en declaraciones a la agencia.

Intentos fallidos de frenar la proclamación

La proclamación no estuvo exenta de tensión jurídica. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada por Tomás Soldevilla, uno de los fundadores del disuelto partido de Antauro Humala, que buscaba suspender cualquier acto de proclamación, juramentación o investidura de Fujimori. El juez constitucional Jonathan Valencia determinó que la eventual asunción al cargo no incidía “de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad individual” del demandante.

Paralelamente, Sánchez recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares contra la proclamación, alegando un supuesto cambio de reglas en pleno proceso electoral relacionado con la digitalización de actas del voto en el exterior. El JNE ya había rechazado su pedido para anular esos votos por haber sido presentado fuera de plazo y sin el pago de las tasas correspondientes —fijadas en 1.375 soles (aproximadamente 402 dólares) por cada mesa impugnada—. “De manera irregular, nos han vencido”, declaró Sánchez en declaraciones recogidas por Infobae Perú, tras reconocer la derrota pero negarse a aceptar la legitimidad del resultado.

Según lo establecido por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones, Fujimori asumirá formalmente la presidencia el 28 de julio de 2026, fecha del aniversario de la independencia del Perú. Antes, el 15 de julio, el JNE le entregará las credenciales oficiales en un acto en el Teatro Nacional de Lima, documento que certifica a la fórmula ganadora y habilita las etapas de transferencia de gobierno.