La formación confirmada de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial

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La Selección se medirá con el conjunto africano buscando meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.
Argentina enfrentará a Cabo Verde desde las 19 con transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.
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El entrenador Lionel Scaloni definió el 11 del seleccionado argentino: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.