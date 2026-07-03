Chilavert cruzó a Dugarry con un tuit racista y encendió la previa de Paraguay-Francia

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
40'
Argentina 1
Cabo Verde 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Australia 1
Egipto 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Suiza 2
Argelia 0
FINALIZADO
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 33'
Argentina
1 - 0
Cabo Verde
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Chilavert cruzó a Dugarry con un tuit racista y encendió la previa de Paraguay-Francia

El histórico exarquero paraguayo respondió a las duras críticas del campeón del mundo francés con un comentario que generó fuerte repercusión en redes sociales, a horas del cruce por los octavos de final del Mundial 2026.

Hoy 18:11

José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la polémica en la previa del partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El histórico exarquero respondió a las declaraciones de Christophe Dugarry con un mensaje de tono racista que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

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El cruce comenzó luego de que Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, menospreciara a la Albirroja en declaraciones a Radio Monte Carlo y al diario L’Équipe. El exdelantero aseguró que Paraguay iba a ser “vapuleado” y “humillado” por el equipo europeo.

Querrán defender porque son incapaces, son realmente incapaces. Lo repito dos veces, para que quede claro. Ofensivamente son un desastre”, expresó Dugarry, en una frase que no pasó inadvertida en el ambiente del fútbol paraguayo.

La respuesta de Chilavert llegó a través de su cuenta de X. “Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”, escribió el exarquero, en alusión a la diversidad étnica del plantel francés.

El comentario generó una fuerte reacción en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la respuesta del exfutbolista paraguayo por su tono desafiante contra Dugarry, otros cuestionaron el contenido del mensaje por su carácter racista.

Con su publicación, Chilavert también recordó el antecedente entre ambos seleccionados en el Mundial de Francia 1998. En aquella oportunidad, Paraguay y Francia se enfrentaron en octavos de final, en un partido que terminó igualado sin goles durante los 90 minutos y se definió en el tiempo suplementario con el recordado gol de oro de Laurent Blanc.

La polémica se suma a otros cruces recientes protagonizados por el exarquero. En los últimos días, Chilavert había mantenido un fuerte enfrentamiento público con el entrenador Gustavo Alfaro y también había criticado al arquero Orlando Gill, lo que motivó incluso una defensa pública por parte de la esposa del futbolista.

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio, desde las 18:00 hora de Argentina, en el Philadelphia Stadium, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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