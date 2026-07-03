Dibu Martínez repitió su cábala mundialista y estrenó look para Argentina-Cabo Verde

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
40'
Argentina 1
Cabo Verde 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Australia 1
Egipto 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Suiza 2
Argelia 0
FINALIZADO
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 33'
Argentina
1 - 0
Cabo Verde
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Dibu Martínez repitió su cábala mundialista y estrenó look para Argentina-Cabo Verde

El arquero de la Selección Argentina volvió a teñirse la bandera nacional en el costado izquierdo de la cabeza, como lo había hecho en Qatar antes de una instancia de eliminación directa.

Hoy 19:16
Dibu Martínez

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a dar que hablar en la previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El arquero sorprendió con un nuevo look que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

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El jugador del Aston Villa se tiñó la bandera argentina en el costado izquierdo de la cabeza, un gesto que muchos fanáticos tomaron como una cábala. El diseño recuerda al que había utilizado durante la Copa del Mundo de Qatar, donde la Albiceleste terminó levantando el trofeo.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por el estilista conocido como @sebkortez, quien publicó en su cuenta de Instagram un video del arquero minutos después de haberle pintado la bandera en el pelo.

La publicación no tardó en viralizarse y los hinchas llenaron las redes de comentarios. Para muchos, el gesto del marplatense fue leído como una repetición de la cábala mundialista, aunque esta vez la bandera parece ser más grande.

La curiosidad está en el momento elegido por Dibu Martínez. En Qatar, el arquero se había realizado un look similar en la previa del duelo ante Australia, por los octavos de final. Ahora lo repitió antes del primer cruce de eliminación directa del Mundial 2026, que en esta edición se disputa desde los dieciseisavos de final por el nuevo formato del torneo.

Referente del plantel dirigido por Lionel Scaloni y uno de los futbolistas más queridos por los hinchas, Dibu Martínez vuelve a jugar también desde lo simbólico en una jornada clave para la Selección Argentina.

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