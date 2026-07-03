Cristina Kirchner presentó un recurso para intentar frenar el decomiso de bienes por $685.000 millones en la causa Vialidad

La expresidenta y el empresario presentaron recursos de queja para intentar demorar la ejecución de los bienes que podrían ser rematados.

Hoy 19:45

Un día después de que la Corte Suprema ratificara que los condenados en la causa Vialidad deben devolver $685.000 millones, la expresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos de queja para buscar dilatar la ejecución de sus propiedades, que serían alcanzadas por el decomiso.

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El máximo tribunal confirmó este jueves la actualización del monto del decomiso, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los planteos de nulidad presentados por la exmandataria y el empresario de la obra pública en Santa Cruz. La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó resuelto el monto que deben afrontar los condenados. Sin embargo, todavía resta un paso: la ejecución patrimonial de los bienes, que ya generó nuevas presentaciones para intentar demorarla.

En las últimas horas, Cristina Kirchner y el exempresario de la obra pública santacruceña Báez fueron los primeros en buscar dilatar el proceso. Se opusieron al fallo de la Cámara de Casación que había confirmado la continuidad del decomiso, lo que llevó el expediente nuevamente a la Corte. Ahora, con el monto ya definido, la instancia final del proceso es la ejecución de las propiedades identificadas para ser rematadas, vendidas o cedidas.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue quien impulsó la estrategia de la exmandataria, que también quiere evitar el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. “No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, sostuvo la defensa.

Si el decomiso avanza, Cristina Kirchner perdería alrededor de veinte propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde permanece detenida desde hace un año, además de hoteles y sus casas en Río Gallegos y El Calafate. Entre los bienes alcanzados figurarían también los casi 5 millones de dólares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.

El valor total del decomiso para todos los condenados era originalmente de $84.835.227.378,04, calculado en base a los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados por todos los condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. Lo que hizo la Corte este jueves fue dejar firme el monto actualizado del decomiso, según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025: así la cifra total asciende a $684.990.350.139,86.

A los planteos de la expresidenta y Báez se suman otros de los demás condenados en la causa, además de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que sostiene que los bienes decomisados en causas de lavado de activos deben quedar bajo la administración del organismo especializado.

En la Corte Suprema no hay plazos para resolver estas presentaciones, aunque las últimas quejas ingresaron hace menos de un mes. De todas formas, se sabe que las quejas no tienen efecto suspensivo, por lo que el inicio de la ejecución patrimonial podría avanzar en paralelo.