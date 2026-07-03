Video: el golazo de Messi para poner en ventaja a la Scaloneta

Lionel Messi volvió a aparecer en el momento justo para la Selección Argentina. En un partido cerrado y con pocas situaciones claras, el capitán albiceleste rompió el cero a los 29 minutos del primer tiempo ante Cabo Verde, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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La jugada nació desde el fondo con una brillante intervención de Lisandro Martínez, quien lanzó un preciso pase largo que dejó a Messi cara a cara con el arquero Vozinha. Fiel a su estilo, el rosarino controló la pelota y definió con enorme categoría por encima del guardameta para establecer el 1 a 0 en favor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El tanto tuvo un valor especial para el capitán argentino. Además de encaminar la clasificación de la Albiceleste, le permitió llegar a siete goles en el Mundial 2026, ratificando su gran presente en la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

A su vez, Messi alcanzó los 20 goles en la tabla histórica de los Mundiales, ampliando una marca que continúa engrandeciendo su legado con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero volvió a demostrar su jerarquía en un encuentro complejo, resolviendo con una definición exquisita una de las pocas ocasiones claras de la primera etapa.