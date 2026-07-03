Video: el golazo de Messi para poner en ventaja a la Scaloneta

El capitán argentino aprovechó una asistencia magistral de Lisandro Martínez para abrir el marcador en Miami. Con su séptimo gol en el Mundial 2026, alcanzó los 20 tantos en la tabla histórica de la Copa del Mundo.
Lionel Messi volvió a aparecer en el momento justo para la Selección Argentina. En un partido cerrado y con pocas situaciones claras, el capitán albiceleste rompió el cero a los 29 minutos del primer tiempo ante Cabo Verde, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La jugada nació desde el fondo con una brillante intervención de Lisandro Martínez, quien lanzó un preciso pase largo que dejó a Messi cara a cara con el arquero Vozinha. Fiel a su estilo, el rosarino controló la pelota y definió con enorme categoría por encima del guardameta para establecer el 1 a 0 en favor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El tanto tuvo un valor especial para el capitán argentino. Además de encaminar la clasificación de la Albiceleste, le permitió llegar a siete goles en el Mundial 2026, ratificando su gran presente en la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. A su vez, Messi alcanzó los 20 goles en la tabla histórica de los Mundiales, ampliando una marca que continúa engrandeciendo su legado con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero volvió a demostrar su jerarquía en un encuentro complejo, resolviendo con una definición exquisita una de las pocas ocasiones claras de la primera etapa.
Lionel Messi volvió a aparecer en el momento justo para la Selección Argentina. En un partido cerrado y con pocas situaciones claras, el capitán albiceleste rompió el cero a los 29 minutos del primer tiempo ante Cabo Verde, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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La jugada nació desde el fondo con una brillante intervención de Lisandro Martínez, quien lanzó un preciso pase largo que dejó a Messi cara a cara con el arquero Vozinha. Fiel a su estilo, el rosarino controló la pelota y definió con enorme categoría por encima del guardameta para establecer el 1 a 0 en favor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El tanto tuvo un valor especial para el capitán argentino. Además de encaminar la clasificación de la Albiceleste, le permitió llegar a siete goles en el Mundial 2026, ratificando su gran presente en la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
A su vez, Messi alcanzó los 20 goles en la tabla histórica de los Mundiales, ampliando una marca que continúa engrandeciendo su legado con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero volvió a demostrar su jerarquía en un encuentro complejo, resolviendo con una definición exquisita una de las pocas ocasiones claras de la primera etapa.