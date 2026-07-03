La AFA aplicará en el fútbol argentino las nuevas reglas que debutaron en el Mundial 2026

Las modificaciones aprobadas por la IFAB comenzarán a regir desde el inicio de la temporada 2026/27 y alcanzarán a todas las categorías.

Hoy 20:11

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la incorporación de las nuevas Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), las mismas que ya se utilizan durante el Mundial 2026.

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La implementación será progresiva desde el comienzo de la temporada 2026/27 y alcanzará a todas las categorías del fútbol argentino, según lo establecido en el Boletín N.º 6914 publicado este viernes.

Entre los cambios principales aparece una nueva sanción para quienes demoren deliberadamente los saques laterales y los saques de arco. Una vez que el árbitro inicie la cuenta regresiva de cinco segundos, si el lateral no se ejecuta a tiempo pasará al rival.

En el caso del saque de arco, si se excede el tiempo permitido, se concederá un tiro de esquina para el equipo contrario.

Otra modificación importante apunta a las sustituciones. Desde que el árbitro autorice el cambio, el futbolista reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el campo de juego.

Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su reemplazante recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse después de un minuto de cronómetro.

Las nuevas reglas también incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones y amplían algunos supuestos de revisión del VAR, como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y determinados córners mal concedidos.

Además, se incorporan otras modificaciones reglamentarias, entre ellas el uso de accesorios cubiertos que no representen un peligro y la posibilidad de aplicar la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta.

Otro punto que generó repercusión es la decisión de avanzar con sanciones para desalentar conductas antideportivas, como cuando los jugadores se tapan la boca al discutir con un rival. Esta disposición comenzó a conocerse popularmente como la “ley Prestianni”.

De acuerdo con el boletín publicado por la AFA, la Primera División comenzará a aplicar las nuevas reglas desde la primera fecha de la semana del 23 de julio.

En tanto, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles e Infantiles y el fútbol femenino lo harán desde la semana del 30 de julio.

Las modificaciones también regirán para los partidos postergados que se disputen después de esas fechas.

Como paso previo a la implementación, la Dirección Nacional de Arbitraje organizará una jornada de capacitación para capitanes y directores técnicos los días 13 y 14 de julio, con el objetivo de explicar las nuevas reglas antes de su entrada en vigencia en las competencias organizadas por la AFA.