En vivo: Argentina va por el pase a los octavos del Mundial ante el sorprendente Cabo Verde

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
El elenco dirigido por Scaloni enfrenta este viernes al elenco africano en Miami por los 16avos de final. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5 – OPCIÓN 6 – OPCIÓN 7 – OPCIÓN 8 – OPCIÓN 9 – OPCIÓN 10
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO