Messi sigue haciendo historia: llegó a los 20 goles en Mundiales y estiró su récord absoluto

El capitán de la Selección Argentina abrió el marcador ante Cabo Verde, alcanzó su séptimo tanto en el Mundial 2026 y volvió a sacarle distancia a Kylian Mbappé y Miroslav Klose en la tabla histórica.

Hoy 19:47

Lionel Messi volvió a escribir otra página histórica en la Copa del Mundo. El capitán de la Selección Argentina abrió el marcador ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y llegó a los 20 goles en Mundiales.

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Con ese tanto, el astro argentino estiró su diferencia como máximo goleador histórico de la competencia. Además, alcanzó los siete goles en este Mundial 2026 y volvió a tomar distancia de Kylian Mbappé, su perseguidor más cercano tanto en esta edición como en la tabla general.

El gol ante Cabo Verde también le permitió a Messi marcar en ocho partidos consecutivos de Mundiales, un registro inédito que agranda todavía más su legado con la camiseta argentina.

La tabla histórica de goleadores de los Mundiales tiene ahora a Messi en lo más alto, con 20 goles en 30 partidos. Detrás aparecen Kylian Mbappé, con 18 goles en 18 encuentros, y el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos en 24 presentaciones.

El ranking continúa con Ronaldo Nazario, que marcó 15 goles en 19 partidos; Gerd Müller, con 14 en 13; Just Fontaine, con 13 en 6; y Pelé, con 12 goles en 14 encuentros.

En este Mundial, Messi ya había tenido un arranque impactante. En el debut frente a Argelia convirtió tres goles: primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y más tarde con su clásico remate desde la medialuna.

Con ese triplete, el Diez había igualado a Klose en lo más alto de la tabla histórica. Luego, con su doblete ante Austria, lo superó y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos en Copas del Mundo.

Pese a la magnitud del récord, Messi le bajó el tono a la marca en zona mixta. “Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, está Ronaldo también, pero creo que no significa nada. Mbappé está ahí, que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más”, expresó.

Y agregó: “Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística”.

El registro de Messi también toma otra dimensión por su racha goleadora en partidos mundialistas. El capitán argentino anotó de manera consecutiva ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia en Qatar 2022, y luego volvió a convertir frente a Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde en el Mundial 2026.

De esta manera, superó el récord absoluto de Just Fontaine, en Suecia 1958, y Jairzinho, en México 1970, quienes habían marcado en siete partidos consecutivos de Copa del Mundo.

Mientras tanto, Mbappé sigue como el gran candidato a pelearle la marca. El francés acumula 18 goles en apenas tres Mundiales: cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y seis en la actual edición que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

A los 39 años, Lionel Messi continúa ampliando su leyenda. Cada partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 vuelve a transformarse en una oportunidad para romper otro récord y seguir dejando su nombre en la cima de la historia.