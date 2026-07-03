Desde Miami, el periodista Gustavo Paz mostró cómo se vive la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde

El periodista de Canal 7, único santiagueño acreditado para trabajar desde el Hard Rock Stadium, recorrió el estadio en una comunicación en vivo con "¿Qué no me has visto?", el streaming de Panorama Play.

Hoy 17:51

En la antesala del esperado encuentro de la Selección Argentina con Cabo Verde, el periodista de Canal 7, Gustavo Paz, realizó una cobertura especial desde Miami, donde se convirtió en el único periodista santiagueño acreditado para trabajar desde el Hard Rock Stadium, escenario del partido que se disputará este viernes desde las 19 (hora local).

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Durante una comunicación telefónica y por videollamada con el programa de streaming "¿Qué no me has visto?", de Panorama Play, Paz recorrió los alrededores del estadio y mostró cómo se vive la previa del encuentro, mientras miles de simpatizantes comienzan a concentrarse en el lugar.

"No va a haber problemas con el clima", aseguró el periodista, descartando que las condiciones meteorológicas puedan afectar el desarrollo del partido, una de las principales preocupaciones en las horas previas.

Además, adelantó la probable formación que presentaría la Selección Argentina y brindó detalles del operativo y del ambiente que rodea al estadio.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la gran cantidad de hinchas que llegaron a Miami sin haber conseguido una entrada. Según explicó Paz, son más las personas que permanecen sin ticket que aquellas que ya tienen asegurado su ingreso, mientras que los valores para acceder al partido continúan siendo muy elevados.

"Los precios están por las nubes. Creo que muchos hinchas van a quedar afuera", advirtió durante la transmisión, reflejando la expectativa que genera el encuentro y las dificultades que enfrentan muchos fanáticos para ingresar al estadio.

A través de la videollamada, también mostró imágenes del Hard Rock Stadium y de los primeros simpatizantes que iban ocupando las inmediaciones, ofreciendo a la audiencia santiagueña un panorama en tiempo real de la previa de uno de los partidos más esperados de la Selección Argentina.