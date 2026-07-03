En vivo: Australia y Egipto se miden en busca del histórico pase a octavos del Mundial 2026

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Se enfrentan este viernes en Dallas por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Ninguno logró superar una serie eliminatoria mundialista y el ganador tendrá como próximo rival al vencedor de Argentina y Cabo Verde.
Australia y Egipto protagonizarán este viernes uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten desde las 15 en el Estadio Dallas con el objetivo de seguir escribiendo páginas históricas en la máxima cita del fútbol.
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