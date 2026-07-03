Zaira Nara comparte sus expectativas amorosas desde Miami

Zaira Nara, desde Miami, revela sus expectativas sobre el amor y su deseo de libertad personal en una reciente entrevista.

Hoy 15:26

La reconocida modelo y empresaria Zaira Nara ha vuelto a hablar sobre su vida amorosa tras sus relaciones anteriores con Facundo Pieres y Robert Strom. En una entrevista exclusiva con Hola! Argentina, realizada desde Miami, Nara compartió sus reflexiones sobre lo que espera de un futuro compañero, dejando claro que su libertad es una prioridad.

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Durante la conversación, Zaira Nara afirmó: “Estoy sola, disfrutando muchísimo de este presente. Disfruto muchísimo la soledad”. Esta declaración resalta su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida personal y sus relaciones, enfatizando que no necesariamente busca compañía permanente.

La modelo también delineó los requisitos que debe cumplir su próxima pareja, subrayando la importancia de que un hombre respete su independencia y los tiempos que dedica a sus hijos. “Debería tener una personalidad parecida a la mía, que no esté buscando, sino que tenga sus ideales bastante realizados”, añadió Nara.

En relación a su futuro, Zaira Nara aseguró que no está interesada en formalizar una relación a través del matrimonio o en tener más hijos, aunque reconoce que la vida puede traer sorpresas. “De repente morís de amor, la otra persona no tiene hijos y querés tener un plan en conjunto”, reflexionó.

Además, Zaira enfatizó su rol como empresaria, gestionando tanto su marca de cosméticos como su línea de yerba mate. “Para mí no hay nada más lindo que ser una mujer que maneja su propio destino”, expresó con convicción.

Por último, la hermana de Wanda Nara criticó la percepción externa sobre su éxito y relaciones. “Se valora poco el trabajo de la mujer”, concluyó, resaltando la necesidad de reconocer el esfuerzo detrás de sus logros.