La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial

La Selección se medirá con el conjunto africano buscando meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 15:51

La Selección Argentina empieza a transitar la hora de la verdad en el Mundial 2026. Después de superar la fase de grupos con puntaje ideal, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final, en el Hard Rock Stadium de Miami.

El entrenador argentino termina de definir la formación para el primer cruce mata-mata y la idea es volver a apostar por la base titular habitual, luego de la rotación realizada ante Jordania, partido en el que el cuerpo técnico buscó darle rodaje a varios suplentes.

El equipo sería similar al que jugó frente a Austria en la segunda fecha del Grupo J, aunque todavía resta resolver una duda en el fondo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo.

Tagliafico ya está recuperado de su lesión y sumó minutos ante Jordania, pero Medina ganó terreno tras desempeñarse con buen nivel en la banda izquierda durante los primeros partidos del torneo. Aunque el jugador del Olympique de Lyon es el titular natural del puesto, el defensor corre con ventaja para meterse en el once.

Otra buena noticia para Scaloni es la recuperación de Cristian “Cuti” Romero, quien evolucionó favorablemente del golpe sufrido en la rodilla derecha y será titular en lugar de Nicolás Otamendi.

En el ataque, la incertidumbre quedó prácticamente despejada. Lautaro Martínez se perfila para acompañar a Lionel Messi, luego de convertir de penal ante Jordania, un gol especial por tratarse de su primer tanto en una Copa del Mundo.

La pelea entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez por el puesto de centrodelantero volvió a instalarse en la previa, pero la ventaja quedó para el Toro. Además, no se repetiría el doble nueve que jugó frente a Jordania, debido al regreso de Messi al equipo titular.

En el resto de la defensa aparecen como fijas las presencias de Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero y Lisandro Martínez. En la mitad de la cancha, el panorama también está claro: jugarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La probable formación de la Selección Argentina ante Cabo Verde sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.