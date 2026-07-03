La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
Mundial 2026
71'
Australia 1
Egipto 1
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Suiza 2
Argelia 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Portugal 2
Croacia 1
FINALIZADO
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 71'
Australia
1 - 1
Egipto
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial

La Selección se medirá con el conjunto africano buscando meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 15:51

La Selección Argentina empieza a transitar la hora de la verdad en el Mundial 2026. Después de superar la fase de grupos con puntaje ideal, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final, en el Hard Rock Stadium de Miami.

El entrenador argentino termina de definir la formación para el primer cruce mata-mata y la idea es volver a apostar por la base titular habitual, luego de la rotación realizada ante Jordania, partido en el que el cuerpo técnico buscó darle rodaje a varios suplentes.

El equipo sería similar al que jugó frente a Austria en la segunda fecha del Grupo J, aunque todavía resta resolver una duda en el fondo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo.

Tagliafico ya está recuperado de su lesión y sumó minutos ante Jordania, pero Medina ganó terreno tras desempeñarse con buen nivel en la banda izquierda durante los primeros partidos del torneo. Aunque el jugador del Olympique de Lyon es el titular natural del puesto, el defensor corre con ventaja para meterse en el once.

Otra buena noticia para Scaloni es la recuperación de Cristian “Cuti” Romero, quien evolucionó favorablemente del golpe sufrido en la rodilla derecha y será titular en lugar de Nicolás Otamendi.

En el ataque, la incertidumbre quedó prácticamente despejada. Lautaro Martínez se perfila para acompañar a Lionel Messi, luego de convertir de penal ante Jordania, un gol especial por tratarse de su primer tanto en una Copa del Mundo.

La pelea entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez por el puesto de centrodelantero volvió a instalarse en la previa, pero la ventaja quedó para el Toro. Además, no se repetiría el doble nueve que jugó frente a Jordania, debido al regreso de Messi al equipo titular.

En el resto de la defensa aparecen como fijas las presencias de Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero y Lisandro Martínez. En la mitad de la cancha, el panorama también está claro: jugarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La probable formación de la Selección Argentina ante Cabo Verde sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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