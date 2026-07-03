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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
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Somos Deporte

En vivo: River se mide ante Flamengo en Portugal en su primer amistoso de pretemporada

El equipo de Eduardo Coudet afrontará este viernes una exigente prueba frente al conjunto brasileño en el Estadio Algarve. Será el único encuentro de preparación antes del regreso a la Argentina para encarar el segundo semestre de 2026.

Hoy 15:21

River Plate tendrá este viernes su primer gran examen de la pretemporada cuando enfrente a Flamengo en Portugal, en un amistoso internacional que servirá para comenzar a tomar ritmo de competencia de cara a un semestre cargado de desafíos. El encuentro se disputará desde las 15.30.

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