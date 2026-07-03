Alerta en Miami: las tormentas podrían afectar el partido entre Argentina y Cabo Verde

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
Mundial 2026
68'
Australia 1
Egipto 1
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Suiza 2
Argelia 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Portugal 2
Croacia 1
FINALIZADO
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 57'
Australia
1 - 1
Egipto
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Alerta en Miami: las tormentas podrían afectar el partido entre Argentina y Cabo Verde

En la previa del cruce por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el clima aparece como un factor a seguir de cerca. Si se registra actividad eléctrica cerca del Hard Rock Stadium, el encuentro podría ser interrumpido.

Hoy 15:16

A pocas horas del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el clima encendió una señal de atención en Miami. En la ciudad estadounidense rige un pronóstico de lluvias y posibles tormentas en la previa del encuentro.

El partido está previsto para este viernes desde las 18 hora local en el Hard Rock Stadium, donde la Albiceleste buscará avanzar de ronda ante el seleccionado africano. Sin embargo, el principal punto de preocupación no pasa solo por la lluvia, sino por la posible presencia de actividad eléctrica.

Durante la mañana, el cielo en Miami se mostró bastante nublado y con momentos de tono gris amenazante, aunque también hubo lapsos en los que se despejó y salió el sol. Según los informes meteorológicos, la tarde podría presentarse húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras.

El escenario más delicado sería la caída de rayos en las inmediaciones del estadio. Por disposición de las autoridades estadounidenses, si se detecta actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros alrededor del Hard Rock Stadium, el partido deberá frenarse de manera momentánea.

En ese caso, no podrá haber personas dentro del campo de juego y también se activaría el protocolo para evacuar a los presentes en las tribunas. La suspensión inicial sería de al menos 30 minutos, aunque el tiempo podría extenderse si vuelve a registrarse otra descarga eléctrica durante ese lapso.

La situación obliga a seguir de cerca la evolución del clima hasta la hora del encuentro. En caso de una interrupción y posterior reanudación, los jugadores realizarán una entrada en calor de cinco minutos antes de volver a la acción.

Con este panorama, la Selección Argentina espera por su cruce ante Cabo Verde con una atención extra puesta en el cielo de Miami, donde el clima podría convertirse en un factor inesperado en una jornada clave del Mundial 2026.

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