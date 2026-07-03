Tino Brandan confirmó su candidatura a intendente de Las Termas de Río Hondo

El contador y dirigente termense será candidato a intendente por el Partido Convocatoria Social, dentro del Frente Cívico por Santiago. Resaltó sus 16 años de militancia y las gestiones realizadas en materia social, sanitaria y comunitaria.

Hoy 15:23

El CPN Tino Brandan, dirigente político y social de Las Termas de Río Hondo, presentó una síntesis de su trayectoria y ratificó su candidatura a intendente por el Partido Convocatoria Social (Lista 30), espacio que integra el Frente Cívico por Santiago.

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Brandan señaló que cuenta con 16 años de militancia política y social, período en el que desarrolló un trabajo permanente junto a vecinos, instituciones intermedias y organizaciones comunitarias, promoviendo iniciativas orientadas al desarrollo de la ciudad y al fortalecimiento del trabajo territorial.

En ese marco, indicó que acompañó durante todos estos años el proyecto político conducido por el senador nacional Gerardo Zamora, participando activamente en acciones destinadas a impulsar el crecimiento de la provincia y de Las Termas de Río Hondo.

El dirigente recordó además que en 2018 fue candidato a intendente, consolidando un espacio político basado en la cercanía con los vecinos, el diálogo y la participación.

Entre las principales acciones desarrolladas a lo largo de su trayectoria, destacó la construcción y gestión de más de 50 viviendas sociales destinadas a familias vulnerables. También mencionó la gestión para la ampliación y equipamiento de salas de primeros auxilios, articulando tareas con organismos provinciales e instituciones locales para mejorar el acceso a servicios esenciales.

Asimismo, afirmó haber impulsado iniciativas vinculadas al desarrollo local, la cultura, el turismo y distintos proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los termenses.

“Mi forma de hacer política se basa en la presencia permanente en los barrios, el contacto directo con los vecinos y el compromiso de transformar cada necesidad en una gestión y cada gestión en una respuesta concreta”, expresó.

Finalmente, sostuvo que asume “con responsabilidad” el desafío de competir por la intendencia con la convicción de trabajar por una ciudad más moderna, inclusiva, con oportunidades para todos y con una gestión transparente, eficiente y cercana a la comunidad.