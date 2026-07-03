Milei planea viajar al Reino Unido antes de fin de año en busca de inversiones y acuerdos

El Gobierno trabaja en la organización del viaje, que podría concretarse durante una "Argentina Week" en Londres para promover inversiones. La agenda incluiría reuniones con las nuevas autoridades británicas y temas de cooperación bilateral.

Hoy 17:00

El Gobierno nacional mantiene en agenda un viaje del presidente Javier Milei al Reino Unido antes de que finalice 2026. De concretarse, se convertirá en el primer mandatario argentino en realizar una visita oficial bilateral a ese país desde 1998, cuando Carlos Menem fue recibido por las autoridades británicas.

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Aunque inicialmente el viaje estaba previsto para abril o mayo de este año, la visita debió postergarse. No obstante, desde la Cancillería aseguran que el proyecto sigue vigente y que forma parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer los vínculos políticos y económicos con el Reino Unido.

La posibilidad que hoy cobra mayor fuerza es que la visita se realice en el marco de una "Argentina Week" en Londres, un foro destinado a promover inversiones internacionales y que el Gobierno ya impulsó anteriormente en la ciudad de Nueva York.

Cuando Milei anunció sus intenciones de viajar al Reino Unido había expresado su deseo de reunirse con el entonces primer ministro Keir Starmer y con referentes de la oposición británica, entre ellos Nigel Farage. Sin embargo, el escenario cambió luego de que Starmer anunciara que dejará el liderazgo del Gobierno una vez que el Partido Laborista designe a su sucesor, por lo que el encuentro sería con un nuevo jefe de Gobierno.

Más allá de ese cambio, la administración libertaria considera que la visita representará un paso importante en la relación bilateral entre ambos países.

Los últimos presidentes argentinos que estuvieron en Londres fueron Néstor Kirchner, en 2003, y Cristina Fernández de Kirchner, en 2009. Sin embargo, ambos participaron de cumbres internacionales y no realizaron visitas oficiales de carácter bilateral.

En distintas oportunidades, Milei sostuvo que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas continuará por la vía diplomática y pacífica, al tiempo que defendió la necesidad de mantener una relación madura con el Reino Unido en materia comercial e institucional.

Además, el Presidente confirmó que su gestión mantiene conversaciones con las autoridades británicas para intentar avanzar en el levantamiento del embargo de armas impuesto tras la guerra de 1982, una restricción que limita el acceso de Argentina a equipamiento militar que incorpora componentes de origen británico.

Desde el Ejecutivo remarcan que el fortalecimiento de los vínculos económicos y políticos forma parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones y ampliar la cooperación con distintos países, sin abandonar el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas por los canales diplomáticos.